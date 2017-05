Slideshow

Gesnapt: nieuw vervoer voor Donald Trump Einde verhaal voor The Beast

Cadillac heeft opnieuw opdracht gekregen het presidentiële vervoer te regelen. De inmiddels acht jaar oude The Beast waar Obama jarenlang in werd rondgereden is aan vervanging toe en het is dit ingepakte bakbeest dat president Donald Trump heelhuids van A naar B moet kunnen brengen.

Net als voorganger The Beast, zoals de door Cadillac geprepareerde limousine van voormalig president van de Verenigde Staten Obama werd genoemd, draagt ook deze hagelnieuwe Cadillac een koets die wat vormgeving betreft overeenkomsten vertoont met die van een regulier model. Zo zien we een front dat enigszins doet denken aan dat van de CT6, maar dat kan niets aan het feit veranderen dat de staatslimo in feite een op een vrachtwagenchassis geplaatste bunker op wielen is.

Specificaties van The Beast zijn nooit vrijgegeven en voor het nieuwe vervoer van Donald Trump gaat ongetwijfeld niets anders gelden. Een onthulling van de tot de nok van het dak met veiligheidssystemen afgeladen Cadillac verwachten we nog dit jaar.