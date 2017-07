Slideshow

Gesnapt: Mercedes-AMG GLE 63 Kolos in sportpak

Gisteren tradt een ingepakte nieuwe BMW X5 M op en vandaag laten we een licht schijnen op diens grootste rivaal: de nieuwe Mercedes-AMG GLE 63!

Achter de schermen werkt Mercedes-Benz hard aan een nieuwe GLE-klasse. In feite gaat het om de vierde generatie GLE-, al heet de modellijn pas sinds de in 2015 doorgevoerde facelift 'GLE'. Op termijn komt Mercedes-Benz uiteraard met een AMG-versie van zijn nieuwe SUV op de proppen, een model dat nu voor de lens van onze spionagefotograaf is verschenen.

Deze Mercedes-AMG GLE 63 verraadt zijn ware aard vooral met zijn bredere postuur en zijn kleinere bodemspeling. De ietwat miniem ogende uitlaten die dit prototype draagt, worden uiteraard vervangen voor bredere exemplaren.

AMG lijkt de 571 pk en 612 pk sterke smaken van de 4,0-liter grote V8 op de motorenlijst te zetten. De blokken kennen we al van respectievelijk de E 63, E 63 S en S 63 AMG's.

Mercedes-Benz geeft de GLE-klasse een duidelijk afgeronde designtaal. Daarmee past de nieuwe GLE beter bij de rest van Mercedes' SUV-gamma. Mogelijk wordt de nieuwe GLE-klasse al in september onthuld tijdens de IAA van Frankfurt. Volgend jaar verwachten we de SUV, die dankzij een nieuw modulair platform behoorlijk wat kilo's verliest, in de Nederlandse showrooms te zien. In een later stadium krijgt de auto uiteraard gezelschap van een sportiever gelijnde GLE Coupé.