Gesnapt: Mazda CX-8 Hobbyfotograaf spot nieuwe cross-over

Dit jaar presenteert Mazda een compleet nieuwe cross-over die de naam CX-8 draagt. Dankzij de scherpe blik van een hobbyfotograaf kunnen we de nieuwe auto vandaag al bekijken.

Het CX-gamma van Mazda bestaat in ons land uit de CX-3 en de CX-5. Twee jaar geleden werd de Noord-Amerikaanse markt getrakteerd op de CX-9, een forse zevenzitter die in het thuisland van Mazda niet te krijgen is. Dat betekent niet dat Japan het zonder zevenzits Mazda hoef te stellen. De Mazda5 is in Japan met zeven zitplaatsen te krijgen, maar dat model is aan vervanging toe. We heten welkom: de CX-8!

De CX-8 wordt de eerste 'nieuwe Mazda' in het thuisland met zeven stoelen. Dankzij hobbyfotograaf Peter Lazal, die de CX-8 zonder stickers tegen het lijf liep in de Verenigde Staten, hebben we de auto al in beeld.

Het uiterlijk van de CX-8 lijkt zeer sterk op dat van de reeds genoemde CX-9. De Kodo-designtaal is in ieder geval aanwezig. In het thuisland krijgt de 4,9 meter lange, 1,84 meter brede en 1,73 meter hoge CX-8 een 2,2-liter grote 2,2 Skyactiv-D dieselmotor als kloppend hart. Schakelen gaat middels een zestrapsautomaat.