Gesnapt: Hyundai i30 Fastback Nieuwe vorm voor i30 in levenden lijve

Op deze spionagefoto's zien we voor het eerst de Hyundai i30 Fastback in actie!

Eerder dit jaar verschenen er foto's van een productpresentatie van de Hyundai i30. Daarop was te zien dat er op den duur een Fastback-versie van de auto zal verschijnen. Tot op heden hadden we daar nog geen beelden van, maar daar komt vandaag dus verandering in.



Zoals verwacht is de i30 Fastback een strak gelijnde vijfdeurs met een langzaam aflopende daklijn. Logischerwijs krijgt de auto gewoon dezelfde neus als de hatchback en de Wagon. Helaas is de achterkant nog dermate ingepakt, dat we de nieuwigheden daar moeilijk kunnen spotten. Het lijkt erop dat de auto vrij scherp gevormde achterlichten krijgt, met daarboven een hoog opstaande rand in de achterklep.



De Fastback laat nog wel even op zich wachten, want op de presentatiefoto's is te lezen dat de auto voor volgend jaar op de planning staat. Mogelijk kiest Hyundai voor de onthulling weer voor de Autosalon van Genève, zoals het dit jaar met de nieuwe i30 Wagon deed.