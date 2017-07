Slideshow

Gesnapt: Genesis G70 Pijlen gericht op 3-serie en C-klasse

Hyundai's luxemerk Genesis heeft de G70 in de ontwikkelingskamers staan, een nieuw instapmodel voor het merk dat vandaag zijn ingepakte koets aan de buitenwereld toont.

Het is maart 2016 als Genesis in New York de New York Concept presenteert, een studiemodel dat laat zien wat de Koreaanse luxedivisie van Hyundai van plan is in het D-segment. De uiteindelijke productieversie lijkt G70 te gaan heten en daarmee wijst zijn naam al op de plaatsing binnen het Genesis-gamma, hij komt dan ook onder de G80 en G90 op de exclusiviteitsladder te staan.

Genesis noemde z'n New York Concept een 'performance sedan' en daarmee gaf het merk al aan relatief sportieve aspiraties met het model te hebben. Het ingepakte exemplaar dat onze spionagefotograaf in Death Valley wist te snappen, laat zijn hexagonale grille en boze kijkers al zien.

Naar verluidt gaat de G70 zijn basis delen met de Kia Stinger, al zal eerstgenoemde in elk opzicht kleiner worden. De New York Concept werd aangedreven door een 245 pk en 353 Nm sterke 2.0 GDI, een blok dat zijn vermogen middels een achttrapsautomaat over de wielen verdeelt.

