Gesnapt: gefacelifte Nissan Qashqai Kleine wijzigingen én ProPilot

De mateloos populaire Nissan Qashqai staat op het punt opgefrist te worden door zijn scheppers.

Het is 2013 als Nissan de tweede generatie van de Qashqai naar voren schuift, een immens populaire cross-over die in de vorm van de X-Trail een grotere broer kreeg, een auto die de Qashqai+2 verving. Die laatste is al eens opgefrist en nu is ook de Qashqai aan de beurt.

Deze in Spanje gekiekte Qashqai is aan zowel voor- als achterzijde voorzien van het nodige camouflagemateriaal. Wereldschokkend zal de vernieuwde Qashqai niet uit de ontwikkelingskamers van Nissan terugkeren. Herzien bumperwerk, mogelijk in de stijl met dat van de Premium Concept, en marginaal gewijzigde lichtunits, daar hebben we de optische wijzigingen wel mee gehad.

Onderhuids voegt Nissan overigens iets interessants toe. De gefacelifte Qashqai komt beschikbaar met ProPilot, systeem waarmee de cross-over semi-autonoom door het verkeer kan gaan. We zetten in op een onthulling tijdens de Autosalon van Genève in maart.