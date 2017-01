Slideshow

Gesnapt: gefacelifte Ford F-150 Super Duty-invloeden

In 2014 lanceerde Ford een nieuwe generatie van misschien wel zijn belangrijkste auto in de Verenigde Staten: de F-150. De pick-up ligt momenteel op de snijtafel en zal spoedig gefacelift en wel naar buiten worden gerold. Op deze spionagefoto's is het nieuwe front van de F-150 al goed te zien.

Het lijkt er sterk op dat Ford de gefacelifte F-150 deze maand tijdens de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit laat kennismaken met het publiek. De huidige dertiende generatie van de pick-up verscheen in 2014 op de markt en keert met een opgefrist front terug.

Waar Ford de F-150's momenteel van een front met één horizontale in de koplampen doorlopende 'balk' voorziet, krijgt de gefacelifte F-150 een voorzijde met twee van die exemplaren mee. Op Ford's Heavy Duty-versies van de F-250, F-350 en F-450 zien we het nieuwe F-150 gelaat al in zekere mate. Op technisch vlak profiteert de F-150 van een herziene Ecoboos V6 én een samen met GM ontwikkelde tientrapsautomaat, een transmissie die al in de F-150 Raptor te vinden is. De geruchtenmolen blaast ook geluiden rond over de komst van een V6 diesel.

Op de Amerikaanse autoverkooplijsten die pick-ups meetellen, staat de F-150 steevast bovenaan de lijst. De auto kent rivalen in de vorm van de Chevrolet Silverado, Dodge Ram, Toyota Tundra en Honda Ridgeline.