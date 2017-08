Slideshow

Gesnapt: Ford Ranger 'Raptor' Sportversie voor Ranger op komst?

In 2015 werd de Europese Ford Ranger aan de wereld voorgesteld. De Amerikaanse markt krijgt het model op termijn ook in zijn line-up, een moment dat samen lijkt te gaan vallen met de introductie van een Raptor-achtige variant.

Uit foto's die onze spionagefotograaf wist te schieten, blijkt namelijk dat Ford aan het testen is met een Ranger die behoorlijk aangekleed lijkt te zijn. Onder de gecamoufleerde koets vinden we forse all-terrain-banden. De auto hangt nog stevig in de plakkers, maar door het stickermateriaal aan de voorzijde lijkt een agressievere neus de wereld in te staren.

Volgens onze spionagefotograaf lag er duidelijk een diesel in het vooronder van deze ingepakte Ranger. Ford heeft een 2,2-liter viercilinderdiesel én een 3,2-liter vijfcilinder dieselmotor op de bestellijsten staan. Het ligt in de lijn der verwachting dat die krachtiger vijfcilinder in deze sportiever ingestelde Raptor ligt.

De Ranger verschijnt pas volgend jaar op de Noord-Amerikaanse markt. Op basis van die pick-up verschijnt ook een kleinere SUV voor de lokale markt, een model waarvoor Ford de naam Bronco uit de mottenballen trekt. Het is niet ondenkbaar dat ook die Bronco over een Raptor-achtige variant komt te beschikken, al blijft het voorlopig koffiedik kijken. We wachten af.