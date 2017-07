Slideshow

Gesnapt: Ford Focus Sedan Groter én ruimer!

Ford heeft het druk met het fijnslijpen van de nieuwe vierde generatie van de Focus. Eerder kregen we de hatchback in beeld en vandaag verschijnt de een ingepakte sedan voor de lens van onze spionagefotograaf.

De huidige Focus werd in 2012 gepresenteerd en is inmiddels al onderworpen aan een facelift. In de ontwikkelingskamers van Ford staat een volledig nieuwe generatie, een auto die al eens in camouflagepak opdook. Waar het eerder steeds een ingepakte hatchback betrof, is de auto nu als sedan gesnapt.

Deze nieuwe spionagefoto's bevestigen dat Ford de sedanversie van de Focus gewoon weer terugbrengt. Zoals bij nagenoeg elke nieuwe generatie van een model het geval is, groeit ook de Focus weer aan alle kanten. Opvallend detail voor de Noord-Amerikaanse markt: de Focus die aldaar verschijnt, zal in China het levenslicht zien. Ook moeten Focussen uit Europa naar de Verenigde Staten worden verscheept. De productiefaciliteit in Michigan waar de Focus nu voor de Verenigde Staten wordt gebouwd, zal zich gaan richten op de productie van de Ranger en de teruggekeerde Bronco die van Ranger-techniek gebruikmaakt.

Ford geeft de werkplek een ontwerp mee dat sterke overeenkomsten vertoont met de cabine van de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Fiesta. Bovenop het dashboard is een display geplaatst en ook de vormgeving en de plaatsing van de ventilatieroosters komt ons bekend voor.

We verwachten de nieuwe Focus in de eerste helft van volgend jaar van dichtbij te kunnen bewonderen.