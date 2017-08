Slideshow

Gesnapt: elektrische Hyundai Kona Angstzweet voor Opel Ampera-e

Hyundai komt volgend jaar met een volledig elektrische variant van de Kona. Het is die stekker-Kona die door onze spionagefotograaf is vastgelegd.

Tijdens de introductie van de Kona liet Hyundai aan AutoWeek al weten dat het in 2018 een volledig elektrische versie van die compacte SUV op de markt brengt. Het volledig ontbreken van een uitlaatsysteem verraadt de ware aard van de Kona die nu ingepakt en wel in beeld is verschenen.

Raf van Nuffel, hoofd van de afdeling productplanning van Hyundai Europe, wist aan AutoWeek al eerder een tipje van de elektrische Kona-sluier te lichten. "De elektrische Kona krijgt de grootste actieradius van zijn segment. Reken op in ieder geval 380 kilometer in praktijk, dus ruim 500 volgens de NEDC-cyclus." Kijken we naar het huidige EV-aanbod, dan zien we dat de elektrische Kona daarmee een geduchte tegenstander van de Opel Ampera-e wordt. Ook dat model moet in de praktijk 380 kilometer ver komen, maar Hyundai is er stellig van overtuigd dat de Kona EV daar in ieder geval overheen zal gaan. Rond het eind van de lente volgend jaar moet de elektrische Kona op de markt verschijnen.

Hyundai heeft grote plannen voor Europa. Zoals gezegd wil het merk de grootste Aziatische fabrikant in Europa worden en daar hoort niet alleen een hele reeks cross-overs bij, maar ook een verzameling auto's met een 'groene' aandrijflijn. Nog voor 2020 wil het Koreaanse merk veertien nieuwe eco-modellen op de markt brengen. Vijf hiervan zijn een hybride, terwijl er vier plug-ins en vier elektrische auto's in het vat zitten. De SUV met een brandstofcel aan boord waar Hyundai gisterenvoor de tweede keer een voorproef op gaf, staat daar los van.