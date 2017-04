Slideshow

Gesnapt: Cadillac XT4 Naar beneden uitgebreid

Cadillac is voornemens zijn modellengamma aan de onderkant uit te breiden met een compacte cross-over. Vandaag zien we de nieuwe SUV bedekt met camouflageplakkers de buitenwereld verkennen.

De in 2015 gepresenteerde SRX-opvolger XT5 krijgt er spoedig een kleinere broer bij. Cadillac is van plan een nieuwe cross-over aan de line-up toe te voegen en het is deze XT4, waarbij de twee letters opnieuw staan voor Crossover Touring, die de Cadillac-familie komt versterken.

Waar de XT5 met zijn lengte van ruim 4,8 meter wat formaat betreft tegen auto's als de BMW X5 aanschurkt, lijkt de XT4 bedoeld te zijn om de X3's en Meredessen GLC-klasse van deze wereld aan de tand te voelen. We verwachten dat de XT4 zijn modulaire C1XX-basis deelt met grote broer XT5. Op motoregebied verwachten we uiteraard in ieder geval een zescilinder tegen te komen, al zal Cadillac ook zijn 2,0-liter grote viercilinder turbomotor in het vooronder van de XT4 hangen. Mogelijkerwijs krijgen we volgende week tijdens de New York International Auto Show al meer van Cadillacs nieuwe SUV-wapen te zien.