Gesnapt: BMW M8 Eerste M8 ooit jaagt over de 'Ring

BMW brengt de 8-serie terug en laat er geen gras over groeien dat het zeer serieuze plannen met zijn jongste modellijn heeft. Er staat namelijk een M8 in de ontwikkelingskamers, een auto die nu op de Nürburgring op zijn staart wordt getrapt.

Tijdens het Concorso d'Eleganza Villa d'Este liet BMW eerder dit jaar de nagenoeg productierijpe Concept 8 Serie zien. Met zijn nieuwe model, die als coupé en als convertible op de markt komt, mikt BMW naar eigen zeggen op een combinatie van dynamisch weggedrag en luxe. Met name dat eerste moet tot uiting komen in de M8 die door onze spionagefotograaf is vastgelegd.

Eerlijk is eerlijk, dat BMW van de 8-serie een M-versie gaat brengen, is geen verrassing. Kort na de onthulling van de Concept 8 Serie liet BMW zelf een reeks foto's los van dikker uitgevoerde 8-serie in camouflagetrim. Het kenteken liet de tekst '#BMW #M8' op zich lezen. In de ellenlange neus van de 8-serie hangt BMW naar verwachting de 4,4-liter grote TwinPower V8 die ook in de nieuwe M5 komt te liggen. Naar verluidt krijgt die laatste de beschikking over 600 pk en 700 Nm, waardes waar deze 8-serie, gezien hij hoger op de exclusiviteitsladder staat, ongetwijfeld iets overheen zal gaan.

Het is overigens voor het eerst dat BMW een M8 aan zijn line-up toevoegt. Van de 8-serie die BMW in de jaren 80 op de markt bracht, is nooit een volwaardige M-versie verschenen. Wie goed zoekt, kan een eenmalig prototype in BMW's museum vinden.