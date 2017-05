Slideshow

Gesnapt: BMW M5 op de Nürburgring Zware taak om M550i te overtreffen

BMW heeft met de M550i en M550d twee beulen van 5-series op de menukaart staan, modellen die heel wat beloven voor de nieuwe M5. Die laatste is nu ingepakt en wel over de Nürburgring gejaagd.

De G30-generatie van de 5-serie is nog kakelvers en dus is het niet vreemd dat een M5 nog ontbreekt. Wie op jacht is naar een overvloed aan Duitse pk's kan zich een M550i of M550d laten aanmeten. De benzine drinkende subtopper van dat stel, de vierwielaangedreven M550i, is met zijn 462 pk sterke V8 niet sterker dan de 560 pk sterke M5 van de vorige generatie, maar blijkt dankzij zijn nieuwe lichtere basis in de praktijk wel sneller. De nieuwe M5 moet daar overheen en het mag geen verrassing heten dat de spanning in autoland langzaam maar zeker hoog oploopt.

We mikken erop dat de nieuwe M5, vooral te herkennen aan zijn vier uitlaatpijpen, opnieuw over een biturbo-V8 komt te beschikken, al zal het vermogen niet op 560 pk, maar op zo'n 600 pk komen te liggen. In de basis lijkt de nieuwe M5 een vierwielaandrijver te worden. Wie vreest dat overstuur daarmee tot het verleden behoort, kunnen we geruststellen. Uit geruchten blijkt namelijk dat de M5 met een druk op de knop om te toveren is in een achterwielaandrijver.

