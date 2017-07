Slideshow

Gesnapt: Aston Martin Vanquish Zagato Volante Nu in productietrim!

Tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance liet Aston Martin vorig jaar de Vanquish Zagato Volante in conceptvorm zien. Die opengewerkte schoonheid is nu in productietrim op en rond de Nürburgring gesnapt.

In mei 2016 schoof Aston Martin tijdens het prestigieuze Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Italië de Vanquish Zagato Concept naar voren. Slechts een maand later trok Aston Martin het doek van de productieversie. De Vanquish Zagato leek in augustus vervolgens een opengewerkte broer te krijgen. De Vanquish Zagato Volante Concept werd namelijk naar voren geschoven, een dakloze variant van de door designhuis Zagato aangepakte Vanquish. Onze spionagefotograaf heeft nu de productieversie gesnapt op de Nürburgring.

Eerlijk is eerlijk: de Vanquish Zagato Volante Concept gaf, net als de conceptversie van de dichte uitvoering, al voor 99 procent weg hoe de productieversie er uit zou komen te zien. De meest in het oog springende 'aanpassing' is de toevoeging van een functionele achterklep, daar het achterste van het studiemodel volledig kleploos leek. De actieve achterspoiler is in ieder geval goed in beeld gebracht door onze spionagefotograaf.

In het vooronder komt dezelfde 600 pk sterke 6,0-liter grote V12 te liggen als in de Vanquish Zagato Coupé. Met dat vermogen moet een snelheid van 100 km/h in zo'n 3,5 tellen bereikt zijn. Net als van de dichte Vanquish Zagato worden er slechts 99 exemplaren gebouwd.