Gerucht: Nissan Juke Concept klaar voor debuut 'Onthulling in oktober'

Nissan heeft een concept-car in zijn ontwikkelingskamers staan die weggeeft wat we van een nieuwe Juke verwachten kunnen. Althans, als we de geruchten mogen geloven.

Car and Driver meldt namelijk dat Nissan een Juke e-Power Concept klaargestoomd heeft, een studiemodel dat tijdens de Tokyo Auto Show in oktober aan de wereld voorgesteld moet worden.

De Juke e-Power krijgt naar verluidt designkenmerken van de Gripz Concept die Nissan twee jaar geleden presenteerde. Het nieuwe studiemodel krijgt, zijn vermoedelijke naam geeft het al aan, de nieuwe e-Power-aandrijflijn mee die Nissan in november uit de doeken deed, bestaande uit een elektromotor en een benzinemotor die dienst doet als range-extender.

Juke

Hoewel we de Juke met zijn zeven jaar en zijn markante uiterlijk niet oud of bedaagd kunnen noemen, is het gros van zijn rivalen stukken jonger. Van het model weet Nissan behoorlijke aantallen weg te zetten. In Nederland zijn in totaal zo'n 8.600 Jukes verkocht. In 2011 beleefde het model in ons land zijn topjaar, toen werd voor 2.662 exemplaren een gelukkige eigenaar gevonden. In 2016 werden nog zo'n 850 exemplaren verkocht.