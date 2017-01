Slideshow

Gerucht: nieuwe Mitsubishi cross-over naar Genève Oude naam voor nieuw model?

De Mitsubishi ASX is niet bepaald meer de jongste cross-over van autoland te noemen. Naar verluidt maken we in maart in Genève kennis met diens opvolger!

Dat blijkt uit berichtgeving van onze collega's van AutoExpress. De volgens de geruchtenmolen te presenteren ASX-opvolger zou Eclipse gaan heten. Mocht dat daadwerkelijk zo zijn, dan lijkt dat een opmerkelijke stap van Mitsubishi. Modelnaam Eclipse werd tussen 1989 en 2011 toegepast op een coupé van het Japanse merk.

Volgens AutoExpress krijgt de Eclipse een koets mee die sterke gelijkenissen vertoont met de XR-PHEV II Concept, een studiemodel dat tijdens de Autosalon van Genève in 2015 naar voren werd geschoven. Onlangs zagen we een ingepakte Mitsubishi door de nacht kruipen die inderdaad iets weg had van het genoemde studiemodel, een 4,49 meter lange auto met een wielbasis van 2,67 meter. De auto was voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn waar een 163 pk sterke elektromotor deel van uitmaakte.

ASX



Mitsubishis inzending voor het segment van de C-segment cross-overs, de ASX, begon zijn bestaan ooit als cX Concept tijdens de IAA van Frankfurt in 2007. In 2010 werd de uiteindelijke productieversie gepresenteerd. In 2015 werd de cross-over voor de tweede keer gefacelift. In Nederland heeft Mitsubishi tot op heden 9.194 ASX'en weten te slijten. In 2011 beleefde de auto zijn Nederlandse topjaar, toen werden 2527 exemplaren verkocht.