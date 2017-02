Slideshow

Gerucht: Jeep Grand Cherokee Trackhawk naar NYC Demonisch duo klaar voor onthulling

Fiat Chrysler Automobiles lest zijn gebruikelijke dorst naar meer pk's op dubbele wijze. Tijdens de New York International Auto Show schuift het concern niet één, maar twee bijzondere krachtpatsers naar voren.

We wisten al dat Dodge voornemens was om de Challenger SRT Demon tijdens de New York International Auto Show op het podium te tillen, een overtreffende trap van de Challenger Hellcat. Waar de Hellcat al ruim 700 pk levert, lijkt de Demon daar nog even overheen te gaan. De demonische Challenger blijkt niet de enige kolderiek sterke Amerikaan te zijn die in The Big Apple wordt voorgesteld.

Jeep presenteert in New York namelijk de Trackhawk-versie van de Grand Cherokee, zo meldt Motorauthority op basis van "[...]een betrouwbare bron". De Trackhawk is in feite een Grand Cherokee Hellcat, wat betekent dat ook de grote SUV over een 717 pk sterke 6,2-liter V8 komt te beschikken.

Dat de Trackhawk in het vat zat, was al even bekend. We overtreffende trap van de Grand Cherokee SRT dook al twee keer eerder op. Het is overigens bijzonder dat het Amerikaanse concern twee ultieme krachtpatsers in april tegelijk aan het grote publiek wil voorstellen.