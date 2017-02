Slideshow

Gerucht: Ferrari F12 M naar Genève Sterker dan F12tdf?

Ferrari heeft de afgelopen jaren nagenoeg zijn gehele gamma opgefrist, al moet de F12 Berlinetta het nog altijd met zijn oervorm doen. Naar verluidt wordt ook die Italiaan spoedig opgefrist.

Dat blijkt uit berichtgeving van het Britse AutoCar. Daarmee lijkt Ferraris avontuur op de snijtafel spoedig tot een einde te komen. De California was het eerste model dat in gefacelifte vorm terugkeerde als California T. Later werd de 458 Italia omgetoverd tot 488 GTB en ook de FF ging in een recenter verleden om heftige wijze onder het mes. De bijzondere Ferrari keerde terug als GTC4Lusso en is sinds kort ook als achterwielaangedreven variant met V8 te krijgen.

Terug naar de F12 M, de op stapel staande aangepaste versie van de F12 Berlinetta. Volgens de geruchten wordt de 6,3-liter grote V12 opgeboord tot een inhoud van 6,5-liter. Het vermogen zal stijgen tot zo'n 800 pk en 720 Nm koppel. Daarmee sprint hij op krachtgebied zelfs de F12tdf voorbij. Voorlopig moeten we het met geruchten doen, in maart weten we hopelijk meer!