Gerenoveerde Velsertunnel weer open Eind aan negen maanden renoveren

Na een negen maanden durende renovatie is de Velsertunnel in de A22 tussen IJmuiden en Beverwijk maandagochtend vroeg weer opengegaan. Het verkeer kan er sinds 05.00 uur weer doorheen.

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) verricht later op de ochtend de officiële openingshandeling. Daarna volgt een optocht van oldtimers door de tunnel.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat maken automobilisten in de ochtendspits meteen weer gretig gebruik van de tunnel. "Ze hebben er negen maanden lang geen gebruik van kunnen maken. We merken aan alle reacties dat mensen heel blij zijn dat de tunnel weer beschikbaar is.'' In de vroege ochtend werd een van de tunnelbuizen kort gesloten na een melding over een te hoge vrachtwagen die de tunnel in dreigde te rijden. Na een korte onderbreking kon het verkeer echter weer gewoon doorrijden.

De Velsertunnel, met bouwjaar 1957 de oudste snelwegtunnel van Nederland, was al die tijd dicht voor een ingrijpende opknapbeurt. Zo is de tunnel onder meer voorzien van een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe vluchtwegen en een digitale besturing. Ook is de doorrijhoogte met 12 centimeter vergroot.

Op zondag 8 januari konden wandelaars alvast een kijkje nemen in de gerenoveerde Velsertunnel. De open dag trok 10.000 belangstellenden.