Slideshow

Gereden: Volkswagen Caddy 2.0 TDI 150pk 4Motion Modderworstelaar

In de compacte klasse zijn amper bestelauto's met vierwielaandrijving te koop. De mogelijkheid om even wat met een Volkswagen Caddy 4Motion te stoeien, grepen we daarom met beide handen aan.

In Duitsland zijn Caddy's soms wat leuker dan bij ons. Dat moet meteen worden vermeld, want de auto op de foto's, Alltrack genaamd, is in Nederland niet leverbaar. Je moet daarom net doen alsof je die mooie 17-inch wielen, de spatbordverbreders en de bodembeschermers niet ziet. Technisch is de Alltrack gelijk aan een doordeweekse Caddy.

Een bestelauto van dit formaat is als 4x4 zeldzaam. Bij PSA kun je de Berlingo en Partner met een ombouw van Dangel krijgen; de Kangoo 4x4 is er in zijn huidige vorm niet meer. Komt de geringe vraag voort uit het kleine aanbod? Misschien. Maar het zal vooral een geldkwestie zijn, want 4Motion betekent bij VW een meerprijs van maar liefst € 2.950 bij de versie met DSG, die altijd de 150 pk-motor heeft. Bij de handbak is het prijsvergelijk een wat ingewikkeld verhaal, omdat de 4Motion tegenwoordig een 2.0 TDI van 122 pk heeft; dat is een uitvoering die bij de 2WD-versie niet bestaat. Het maakt hem daardoor maar liefst € 4.100 duurder dan de Caddy met 5-bak en 102 pk en altijd nog € 1.550 kostbaarder dan de versie met 6-bak en 150 pk. Dat levert een lastige business case op voor de 4Motion, die een basisprijs heeft van € 20.900 (ex btw/bpm). Volkswagen verkoopt wereldwijd 10 procent van de Caddy's als 4Motion. In Nederland is dat zelfs maar 5 procent. Maar in Noorwegen 60 procent!

Op het saaie af

Wat het meest opvalt aan de Caddy 4Motion, is dat er niets aan opvalt. Het in- en exterieur zijn identiek, wat betekent dat er geen knoppen zijn om de achterwielen bij te schakelen. Het gaat allemaal vanzelf, via een Haldex-koppeling die de achterwielen bij de tractie van de auto betrekt zo gauw er vooraan gripverlies optreedt. Ook dat proces gaat zonder drama - op het saaie af zou je haast zeggen.

Het resultaat is dat de auto zich schouderophalend aan een potje modderworstelen waagt; we glibberden in de versie met DSG - geschoeid op winterbanden - over kilometers zompige bospaden en met zuigende modder gevulde traktorsporen. Het is dat we in colonne moesten rijden (de Duitse organisatie was erg bevreesd dat we zouden verdwalen …) en dat de Caddy's vóór ons steeds de overkant van een bak blubber bereikten, anders hadden we weinig vertrouwen in de goede afloop van een traject gehad. Maar de Caddy, die ploegde voort. Moedwillig proberen de boel te laten vastlopen, mocht niet baten. Onze eerder geuite kritiek over de stugge, starre achteras herhalen we hier wel, want ook een 4Motion, waarvan die achteras nog een stukje zwaarder is, kan lelijke tikken aan je rug uitdelen. Dat brengt ons bij een weliswaar veel kleiner, maar comfortabeler en nauwelijks duurder alternatief voor de Caddy: de 'grijze' versie van een compacte SUV. De Jeep Renegade en SsangYong Korando bijvoorbeeld.