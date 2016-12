Slideshow

Gereden: Volkswagen Amarok Highline 3.0 TDI Downsizen 3.0

Terwijl steeds meer personenauto's aan een driecilinder-infuus worden gelegd, monteert Volkswagen doodleuk een knaap van een V6 in hun Amarok. De pick-up neemt daarmee een unieke positie in op de markt.

Een logische verklaring voor de montage van de 225 pk en 550 Nm sterke 3.0 TDI, die de 2.0 TDI vervangt, is bij de fabrikant niet te verkrijgen. Ze zeggen daar alleen dat de van de Audi A6 geleende motor zo goed bij de auto in kwestie past. Kennelijk vindt VW downsizen prima, behalve als dat even niet goed uitkomt. Hoe dan ook, zo'n V6 geeft de Amarok onderscheidend vermogen in een markt waar alle soortgenoten een viercilindermotor hebben; de enige uitzondering is de Ford Ranger met zijn vijfcilinder 3.2 TDCi. Ter verdediging van hun keuze zou Volkswagen nog met CO2-papieren kunnen wapperen, want de overstap van 2.0 TDI naar 3.0 TDI heeft geen gewichtige gevolgen voor de uitstoot; van 197 naar 204 g/km valt alles mee. Het verbruik valt bepaald niet mee, want het testgemiddelde van de ruim twee ton (!) zware Amarok komt uit op 1 op 8,4.

Biljartlaken

De dikke V6 is standaard gekoppeld aan een automatische 8-bak. Die schakelt opperbest, maar reageert wel wat nerveus wanneer je een beetje gas extra geeft: hij haalt snel de kick-down erbij. Op zich niet erg, want dan krijg je nog eens wat te horen van de 24-klepper met de opvallend grote blokhoek van 90 graden. Zijn stem klinkt als een klok, maar je hoort hem bij normaal gebruik amper. Wat bij het rijden negatief opvalt, is de werking van de snelheidsafhankelijke bekrachtiging. Die blijkt soms onvoorspelbaar; het gaat weleens van heel licht naar plotseling veel zwaarder. De zwakke plek van deze pick-up is de achteras; het zware, starre exemplaar doet op slechte wegen flink van zich spreken. De Amarok kan lang de illusie ophouden dat hij een soort Touareg met laadbak is, totdat het wegdek minder glad is dan een biljartlaken. Het is de prijs die je betaalt voor het rijden in dit luxe aangeklede werkpaard. Toch is de Amarok op dit punt, waarschijnlijk mede door zijn lange wielbasis, belangrijk comfortabeler dan veel soortgenoten uit het pick-up-genre.

Wel of geen bpm

Volkswagen levert altijd dezelfde, vierdeurs cabine; naar keuze met twee voorstoelen en een laadruimte daarachter (Plus Cabine) of met een extra driepersoons achterbank (Dubbele Cabine). In het laatste geval is de auto bpm-plichtig, tenzij je voor de 31 centimeter verlengde laadbak kiest. Dan vervalt die bpm weer. Het is een eigen ombouw van de importeur. Slim bedacht en mooi gemaakt, want nu kan het een vijfpersoons pick-up aanbieden die ondernemers vrijgesteld van bpm en btw kunnen rijden. Daarvoor moet wel dik betaald worden; de Amarok kost vanaf € 34.000 (Plus Cabine Comfortline, excl btw/bpm) en als de geteste Dubbele Cabine lang Highline € 42.350. Erg veel geld, maar daarmee koop je wel de prettigst rijdende pick-up van het moment. Wie die auto echt wil laten werken, kan beter elders kijken. De laadbak is ten opzichte van de riante wagenlengte niet bepaald groot, terwijl het laadvermogen van nog geen 800 kilogram een stuk lager is dan bij veel concurrenten.

In AutoWeek 51/52 staat een dubbeltest van de Volkswagen Amarok met de Fiat Fullback