Slideshow

Gereden: StreetScooter Work Alleen voor de stad

De aanvankelijk speciaal voor DHL Deutsche Post ontwikkelde, geheel elektrische StreetScooter Work maakt carrière in Nederland, want hij komt ook hier voor bedrijven beschikbaar. Wees wel gewaarschuwd: elke vergelijking met een normale bedrijfsauto loopt spaak.

De StreetScooter, die op dit moment in ons land alleen door DHL zelf wordt gebruikt, wordt naar Nederland gehaald door leasemaatschappij Alphabet, dat dit model, Work genaamd, in drie uitvoeringen en telkens twee wielbases aanbiedt: als chassis-cabine, met een box-opbouw of als pick-up met een open laadbak. Het is mooi dat het leasebedrijf hiervoor de nek uitsteekt, maar het betekent ook dat het geen zin heeft om elders te gaan shoppen voor het laagste leasetarief. En aanschaf zit er al helemaal niet in; Alphabet berekent 599 euro per maand voor de hier getoonde versie, bij een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. In Duitsland, waar lease minder gangbaar is dan hier, geldt een prijs van 32 mille. Het leasetarief is fors, zeker wanneer je dit afzet tegen de tarieven voor een Renault Kangoo Z.E. of Nissan e-NV200. Alphabet stelt dat de exploitatiekosten laag zijn, zodat de 'total cost of ownership' toch gunstig uitpakt. Vergelijken is sowieso lastig, omdat de StreetScooter uit een totaal ander hout is gesneden dan andere elektrische bestellers.

Geen genoegen

De Work is gewoon geregistreerd als bestelwagen voor rijbewijs B en kan met zijn topsnelheid van 100 km/h probleemloos de snelweg op. Daar voelt-ie zich alleen niet thuis, want hij is nadrukkelijk bedoeld voor gebruik op regionaal en stedelijk niveau. Met die stelling verdedigt de Nederlandse aanbieder ook de zeer bescheiden actieradius van 80 kilometer. Rijden is helaas geen onverdeeld genoegen. De instap is gemakkelijk en de zit is goed, maar het veercomfort is zeer matig. Bestellingen rijden over klinkerwegen en in drempelrijke woonkernen is geen pretje. Vervelend is ook de oorverdovende klap waarmee de kunststoffen deur in het slot valt; dat wil je niet tientallen keren per dag horen. Het interieur warmt bij gebrek aan een airco snel op; voor winterse dagen is er een elektrische kachel en stoelverwarming. Het dashboard is een zee van lichtgrijs plastic en het instrumentarium is een piepklein cirkeltje in de verte, waarop niettemin alle noodzakelijke informatie is af te lezen. Bij voorkeur met een vergrootglas.

Daf

De StreetScooter heeft voorwielaandrijving en de aandrijflijn van de BMW i3. Het vermogen kun je zelf bepalen: 38 kW in de E-stand en 48 kW in de D-stand, te selecteren met een simpel pookje. Net als in een klassieke Daf personenauto duw je het voor de D naar voren en voor de R naar achteren. Lastig, als de rest van de wereld dit precies andersom doet. Prettig zijn de korte draaicirkel en de goede spiegels, terwijl de sprintkracht voldoende is voor het type auto; je komt vlot mee in de stad. Als bestuurder ben je met een reguliere elektrische bestelauto beter af, maar als vervoerder waarschijnlijk niet; de Work is groot: 3,7 kuub en 720 kg geldt voor de korte versie en zelfs 7,5 kuub en 960 kg voor de Work L. De laadruimte is bovendien via twee schuifdeuren en een grote klep op bijna heuphoogte perfect bereikbaar. Alphabet verwacht het meest van de chassis-cabine-versie, omdat klanten daarop hun eigen laadbak kunnen bouwen. We gaan het zien.