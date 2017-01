Slideshow

Gereden: Porsche Panamera E-Hybrid Panamera 4S-prestaties voor Panamera 4-geld

Na de S, de Turbo en de Diesel breidt Porsche het Panamera-programma gestaag uit. Zo is er inmiddels ook een versie met langere wielbasis, de Executive, en is er weer een plug-in hybride-variant. Is die laatste met de huidige belastingregels nog interessant voor de Nederlandse markt?

Plug-in hybride of niet, met de huidige belastingregels geldt voor alle Panamera's sinds 1 januari een bijtellingspercentage van 22 procent. Maarrr … dankzij z'n CO2-uitstoot van 56 gram per kilometer valt het bpm-bedrag voor de E-Hybrid nog wel beduidend lager uit dan voor de versies zonder elektromotor. Zodoende heb je met de Panamera 4 E-Hybrid (zoals-ie voluit heet) een auto die qua prestaties aanschurkt tegen de Panamera 4S voor vrijwel de prijs van van de Panamera 4 (zonder S). Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, en inderdaad: There ain't no such thing as a free lunch. De hybridisatie brengt namelijk wel de nodige massa met zich mee, 300 kg extra die afgeremd en de hoek om moet. Ze hebben in Stuttgart alles uit de kast getrokken om die extra kilo's te maskeren. En met resultaat. Minder geslaagd is het remsysteem, de overgang van elektrisch naar mechanisch afremmen verloopt niet helemaal vlekkeloos. Bij een bruuske trap op het rempedaal is er niets aan de hand, maar bij licht vertragen voel je net even te duidelijk dat de elektronica bezig is te schakelen tussen de twee systemen. Let wel, ze hebben bij Porsche absoluut een auto van top niveau gebouwd, maar juist dan vallen dit soort kleine rafelrandjes extra op. Bij een auto uit de middenklasse zou je zoiets wellicht accepteren of zelfs negeren. En dat gaat ook op voor de aandrijflijn. De elektromotor mag dan voor extra prestaties zorgen, in file-verkeer werkt de aandrijflijn af en toe minder vloeiend dan verwacht. We kennen limousines waarin dat beter gaat. Dit is net niet wat je wilt wanneer je achterin de verlengde Executive-versie gechauffeerd wordt. Misschien toch maar verder sparen voor de 4S?

De uitgebreide reportage van onze eerste kennismaking met de Porsche 4 E-Hybrid lees je binnenkort in AutoWeek en het videoverslag verschijnt op deze site.