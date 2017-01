Slideshow

Gereden: Porsche 911 Carrera GTS Carrera op scherp

Net als vóór de update van de 911 komt Porsche ook nu weer met een Carrera GTS. Attractieve bergwegen en een technisch circuit vormen het decor voor een eerste kennismaking.

Op de jongste editie van de Porsche 911 Carrera S met z'n 420 pk turbomotor valt weinig aan te merken, in tegendeel. De auto is met z'n sublieme aandrijflijn en fenomenale grip helemaal in balans; alles is aan boord voor rijplezier met een brede grijns. En toch, toch vinden ze bij Porsche dat het beter kan. Voor wie nog net wat meer wil – maar de 911 Turbo of de 911 GT3 RS een stap te ver vindt – komt Porsche ook nu weer met een 911 Carrera GTS. Uitgangspunt voor de Carrera GTS is de Carrera S, alleen dan met 30 pk extra, een sportonderstel, aangepaste aerodynamica, een achteras met sperdifferentieel en nog tal van zaken om de gestegen prestaties het hoofd te bieden.

Uiteraard krijgt de auto tal van specifieke GTS-details mee. Desalniettemin is de techniek die van een S een GTS maakt ook in losse opties op de 911 Carrera S te bestellen (ja, zelfs de 30 pk sterkere boxermotor), alleen met de GTS heeft Porsche de juiste puzzelstukjes alvast bij elkaar gelegd voor een uitgebalanceerd geheel. Het resultaat blijkt een sportwagen waarbij de potenter gemaakte aandrijflijn en het nog verder op scherp gezette onderstel elkaar prima partij weten te geven. De auto ligt uiterst strak op de weg - één en al stabiliteit - en is op hoge snelheid nog altijd uiterst gecontroleerd de hoek om jagen, zonder dat we ook maar de geringste neiging bespeuren dat-ie van de ingeslagen koers wil afwijken. De speciaal voor de GTS ontwikkelde Pirelli's P Zero Corsa verliezen geen moment contact, grip in overvloed. Ondertussen laat de motor zich heel mooi doseren, beheerste gretigheid. Van aarzelende turbo's is geen sprake, de zescilinder is continue bij de les en trekt als een lier. De eerste indruk die de 911 Carrera GTS achterlaat is goed voor een hele vette grijns, van oor tot oor.