Gereden: Peugeot 308 facelift Over diesels en details

Andere bumpers, aangepaste interieurdetails, een nieuwe neus en een lading verse motoren moeten de Peugeot 308 klaar maken voor het tweede deel van zijn leven. We zijn met de Fransman op pad geweest, en dit viel ons op.

De vernieuwingen aan de 308 zijn behoorlijk subtiel gehouden; aan de buitenkant valt natuurlijk de nieuwe grille op (de leeuw woont tegenwoordig in de neus in plaats van op de motorkap) en zijn er onder meer anders getekende bumpers, opnieuw ingedeelde lichtunits en kleine wijzigingen in het interieur.

Geen i-Cockpit 2

Wie een fancy digitaal instrumentarium verwacht zoals in de 3008 en 5008, komt van een ietwat koude kermis thuis. Peugeot levert de doorontwikkelde (en duurdere) versie van de i-Cockpit niet in de 308, omdat dit deel van het segment er niet om zou vragen. Ergens is het wel jammer, want het had de 308 een modernere touch gegeven. Feit blijft dat het interieur prachtig in elkaar steekt en bestaat uit fraaie materialen. Jammer genoeg is de menustructuur van onder meer navigatie (die voortaan gebruik kan maken van TomTom Traffic-diensten) nog steeds behoorlijk slecht.

Nieuwe diesel

Groot nieuws is de komst van een nieuwe 1,5-liter dieselmotor. Deze BlueHDi 130 levert - jawel - 130 pk en vervangt op termijn de 1.6 met 120 pk. We ontdekten dat je deze motor een beetje moet leren kennen: schakel op het gehoor op en de motor valt iets te ver terug in de toeren waardoor hij loom aanvoelt. Hou hem iets meer op toeren en hij blijkt erg prettig bij de auto te passen. Ook nieuw zijn een achttraps automaat voor de sterkste dieselmotor met 180 pk (had een zesbak), terwijl de Puretech benzinemotor wat zuiniger werd.

Binnenkort lees je in AutoWeek nummer 26 alle ins en outs over de vernieuwde Peugeot 308, in een uitgebreide Eerste Rijtest. Bovendien verschijn de gedetailleerde videotest zo snel mogelijk online.