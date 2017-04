Slideshow

Gereden: Nissan NV300 L1H1 1.6 dCi 95 Acenta Auto goed, motor voldoende

Heeft het zin om een bestelauto te beschrijven die op deze site al lang en breed aan bod is gekomen, zij het onder een andere merknaam? Ja, want dit is de basisversie, de dCi 95, die bij Nissan twee derde van de NV300-verkopen voor zijn rekening neemt.

Er zullen nog meer variaties op het thema Renault Trafic volgen. Zo staat er een Fiat Talento met 120 pk in de planning en ook een Opel Vivaro met 145 pk, beide riant uitgerust. Leuk natuurlijk, maar de geteste uitvoering met de basismotor van 95 pk (koppel 260 Nm bij 1.500 tpm) krijgt veruit de meeste belangstelling van het publiek. Dat er geen Renault Trafic maar Nissan NV300 achterop staat, is wel zo aardig: die hadden we nog niet gehad. Alleen zag de testauto er met zijn reclamestickers niet representatief genoeg uit om te tonen, zodat je hier foto's ziet van een ander exemplaar.

Garantie

De vraag is of bij de NV300 alles hetzelfde is als bij de Trafic. Antwoord: ja. Hét onderscheid betreft de garantie, die Nissan doortrekt van 2 jaar (bij Renault, Opel en Fiat) naar 5 jaar, met een maximum van 160.000 kilometer. Da's interessant voor wie bijvoorbeeld na vier jaar zijn wagen met nog een jaar fabrieksgarantie wil doorverkopen. Een ander verschil met Renault betreft de dealerorganisatie; de Fransen hebben een amper in te halen voorsprong met hun zakelijke dienstverlening Renault Pro+. De Nissan-importeur roert zich echter en heeft al tien grote dealers van een bestelautospecialisatie voorzien. Mag ook wel, want het gamma van de NV300 (en ook dat van de NV400) kent duizelingwekkend veel mogelijkheden, zodat advies op maat voor de klanten puur vakwerk is.

Meer voor de stad

Is de basismotor een aanrader? Hij mag er zijn, want hij is stil en zuinig (testverbruik 6,8 l/100 km), maar niet erg krachtig. Snelwegtijgers kunnen hun heil beter bij de exact € 1.000 duurdere versie met 120 pk/300 Nm zoeken, of bij de twin-turbo's met nog meer power. De dCi 95 wil tot pakweg 90 km/h aardig versnellen, daarna is de koek gauw op en stoomt hij kalm maar gestaag door. Het gas moet veelvuldig op de plank om een beetje leuk te kunnen meekomen met het verkeer en dan betaal je flink aan de pomp. Het is vooral in stads- en lokaal verkeer waar de 95 pk-versie voldoet, al wil hij wel dat je veel schakelt, doordat de overbrengingen kort zijn. Gelukkig gaat het licht, maar ook wat hakerig. De besturing is prettig direct en precies. Lof is er voor het veercomfort van de NV300, die het op dit punt nog beter doet dan de Renault Trafic die we in 2014 reden. De NV300 met 95 pk is er vanaf € 19.350.