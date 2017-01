Slideshow

Gereden: Mini Countryman Luxe crossover groeide flink

Al in 2004 waren er de eerste geruchten over een SUV van Mini. Het leek een Alice in Wonderland verhaal, maar in 2009 was de Mini Countryman een feit. Eigenlijk een crossover avant-la-lettre. Nu heeft Mini de tweede generatie af, wij gingen er mee op pad.

De term 'mini' was op de eerste Countryman al niet van zo van toepassing, de nieuwe doet er nog een schepje bovenop. De auto werd fors langer, kreeg een grotere wielbasis en werd 3 cm breder. De toegenomen ruimte op de achterbank (en in de kofferbak) is daardoor evident. Wij proberen de Cooper S All4 met vierwielaandrijving. Deze versie beschikt over een 2.0 turbomotor met 192 pk. Genoeg om flink vaart in de auto te krijgen, maar een sprinter of hitsige toerenmachine wordt het nooit. Sowieso komen mensen die het kruip-door-sluip-door karakter van een 'gewone' Mini verwachten bedrogen uit. Daarvoor is het simpelweg het type auto niet. Maar net als bij de nieuwe Clubman is de kwaliteitssprong die Mini heeft gemaakt zeer groot. De tweede generatie Countryman is veel minder een gimmick dan zijn voorganger. Het is een zeer volwassen auto met dynamische rij-eigenschappen, een uitstekende bouwkwaliteit (dankzij de vakmensen in het Limburgse Born) en een volwassen interieur. Minder speels dan voorheen, maar (mede daardoor) breder inzetbaar en serieuzer van toon. Het Mini-karakter nam daarmee wel af, maar vermoedelijk zal dat de meeste gegadigden niet zoveel uitmaken. Het typische Mini-design is voor hen genoeg. Daarbij moeten ze ook vermogend zijn, want de auto is niet bepaald goedkoop.

Lees de volledige rij-impresssie in AutoWeek nummer 4 die woensdag 1 februari verschijnt.