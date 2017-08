Slideshow

Gereden: Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI Het zware werk

Van de vele tientallen uitvoeringen waarin Mercedes-Benz de Sprinter kan leveren, is dit een bijzondere: een ‘teruggekeurde’ vijftonner, die je daardoor met een B-rijbewijs mag besturen. Maar waarom zou je die weg bewandelen?

De Sprinter is een icoon. Hij raakt op leeftijd, maar qua verkoopaantallen staat hij al jarenlang aan de top van zijn segment, terwijl hij wat aanschafprijs betreft beslist niet de gunstigste aanbieding is. Hij moet het duidelijk van andere kwaliteiten hebben. Eén daarvan is de enorme verscheidenheid binnen het leveringsgamma, waarin de gereden 519 CDI een bijzondere positie inneemt. Het is namelijk een uitvoering met een GVW van 3,5 ton, terwijl het chassis in werkelijkheid 5,0 ton aankan. Dat maakt deze versie bereikbaar voor wie geen vrachtautorijbewijs heeft. Bijzonder is de positie van het model in het gamma, omdat daarin ook de 319 CDI voorkomt, een versie die dezelfde 3,0-liter V6 CDI-motor heeft, maar standaard een GVW van maximaal 3,5 ton. De importeur legt uit dat de 519 CDI ten opzichte van de 319 de betere keuze is bij het transport van extra zware ladingen, die bovendien niet veel volume hebben en tegelijkertijd voor het trekken van zware aanhangers. In dat laatste geval komen de dubbele achterwielen van pas - ook voor extra tractie op een drassige ondergrond. Ze maken de auto bovendien extra stabiel. Als bijkomstigheid is er de kick voor typeplaatjesfetisjisten: met de 519 CDI heb je de met afstand vetste Sprinter van de bouwplaats onder je achterwerk. En de duurste ook. De catalogusprijs van de gereden versie bedraagt € 38.715 (exclusief bpm en btw), met alle opties (zoals € 900 voor het veelomvattende chauffeursassistentie-veiligheidspakket dat best standaard had mogen zijn) meegerekend zo'n 54 mille.

Flinke keel

Wat het gebruiksdoel ook is, de Sprinter 519 CDI openbaart zich als een ware mannetjesputter. Het is alleen niet de meest geciviliseerde Sprinter die er te koop is, ondanks de zescilindermotor. Of moet ik zeggen: juist door die V6, die weliswaar massa's trekkracht in de aanbieding heeft en een prachtig geluid maakt, maar ook een wat ouderwets karakter heeft. Hij zet tijdens de acceleratie een flinke keel op en draait aldoor met nogal hoge toerentallen, de fijn werkende zeventraps volautomaat ten spijt. De specificaties zijn indrukwekkend: een vermogen van 190 pk en een koppel van 440 Nm, dat laatste bij 1.400 tot 2.400 toeren. Maar kijk even één stap terug in de prijslijst, naar de viercilinder 516 CDI, die al 163 pk en 360 Nm prijsgeeft, bij gelijke toerentallen. Die is ook allicht een stuk zuiniger; ons testverbruik kwam nu uit op 14,0 l/100 km. En dat is na een week kalm meestromen met het verkeer, met - zoals gewoonlijk bij onze testauto's - een lege laadbak.

Dubbele cabine

De gereden Sprinter heeft een dubbele cabine (€ 3.600) in combinatie met de middellange carrosserie. De leefruimte voor de vier tot zes inzittenden is enorm - je krijgt haast de neiging onderweg te gaan rondlopen. De resterende laadvloer meet nog altijd 4,0 vierkante meter, terwijl het laadvolume 7,5 kuub bedraagt. Vanwege de volumineuze achterwielen is alleen de ruimte tussen de wielkasten wat kleiner dan normaal. Het laadvermogen van de 519 CDI is normaal gesproken 2,6 ton; in de 319 is dat precies de helft: 1.300 kg. In deze teruggekeurde 519 mag maximaal 1.310 kg mee. Is er meer nodig? Dan toch maar dat grotere rijbewijs gaan halen.