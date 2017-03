Slideshow

Gereden: Mazda CX-5 Eerste Mazda nieuwe stijl

Al na vijf jaar vervangt Mazda de eerste generatie CX-5 door editie twee. Met verder verfijnde techniek en een aangescherpt uiterlijk spreken de Japanners zelfs over het eerste model van een nieuwe generatie Mazda’s. Wij zijn er alvast een blokje mee om gegaan.

De CX-5 is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een succesnummer dat inmiddels 25 procent van Mazda's verkoopvolume voor z'n rekening neemt. En hoewel de auto nog absoluut niet over z'n houdbaarheidsdatum is, achten de Japanners het toch nodig om hem te vervangen door een geheel nieuw model. Het nieuwe uiterlijk is volgens z'n ontwerpers ";de aftrap van een nieuwe designtaal voor een komende generatie Mazda's". Onder de motorkap zien we weinig verrassingen, in basis gaat het om dezelfde SkyActiv-motoren en transmissies zoals die ook in het vorige model gebruikt zijn, alleen dan geüpdatet net als in de Mazda 6. Wij zijn op pad geweest met de vierwielaangedreven versie voorzien van een 160 pk benzinemotor en automatische transmissie. Hiermee is de auto prima bediend. Wel laat de motor duidelijk horen wanneer-ie aan het werk moet. Wellicht dat dit extra opvalt doordat Mazda z'n best heeft gedaan om het geluid van de banden en de rijwind zo veel mogelijk buiten te sluiten. De grote vernieuwing zit vooral in de carrosserie en het onderstel. Stijfheid lijkt hierbij het kernbegrip. Mede dankzij het standaard in de software meegeleverde G-Vectoring Control maakt het de CX-5 een strak sturende auto die lekker stabiel op de weg ligt zonder dat het ook maar een moment oncomfortabel wordt.

Lees de uitgebreide rij-impressie in AutoWeek 13 die vanaf 29 maart in de winkel ligt, het videoverslag verschijnt binnenkort op AutoWeek.nl.