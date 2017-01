Slideshow

Gereden: Lexus IS Sedan ook onderhuids aangepast

Lexus heeft zijn IS aangepast, de prijslijst blijft in Nederland opnieuw beperkt tot de IS300h. Wij probeerden de geüpdatete sedan.

De huidige generatie IS heeft het in Nederland heel redelijk gedaan. De enige leverbare uitvoering was de hybride IS300h, die zuinig genoeg was om een tijdje lage bijtelling te scoren. Iets wat met benzine-modellen in het D-segment vrij zeldzaam was. Omdat IS ook nog eens een erg fijne auto was, kon Lexus per jaar een paar honderd auto's kwijt.

Nu al het bijtelingsvoordeel verdwenen is, zal de auto het na deze facelift op eigen kracht moeten doen. De steeds wilder wordende designtaal van Lexus heeft zijn weg ook gevonden naar deze IS, al het is allemaal nog niet zo woest als bijvoorbeeld de huidige NX. De luchtopeningen op de neus zijn evenwel nog groter geworden, waardoor de al niet onopvallende verschijning nog wat heftiger werd. Aan de achterkant zijn de verschillen kleiner, maar evengoed hebben de Japanners het geheel hier wat bijgeschaafd.

Het interieur kende ook een paar kleine wijzigingen, zo is de middentunnel nu verzonken tussen de opstaande randen. Technische aanpassingen zijn er ook. De wielophanging werd aangepakt om de dynamische kwaliteiten van de sedan te verbeteren. En ja, dat is te merken. Bodyroll nam af, maar vooral de turn-in is een stuk beter dan voorheen. Op de momenten dat we eigenlijk onderstuur verwachten, draait de neus nog steeds goed naar binnen. Dankzij de dynamische dempers nam bovendien de verfijning toe, ookal rijd je de auto in de wat strakkere F-sport uitvoering zoals wij deden. De aandrijflijn heeft met zijn 223 pk (het gecombineerde vermogen van een 2,5-viercilindermotor en een elektromotor) voldoende vermogen om de auto vlot te rijden. De CVT houdt de toeren hierbij prettig laag op lange stukken en dankzij het forse koppel is deze automaat veel minder ergelijk dan in bijvoorbeeld een CT200h.

De nieuwe platforms van Lexus en Toyota zetten fors in op gewichtsvermindering. Als je deze IS, met een oud platform, rijdt merk je weer hoe dat nodig is. Met ruim 1.600 kilo, (mede door de accu's), is de auto echt te zwaar. De kilo's voel je in iedere bocht en bij iedere remactie. Dat is jammer, net als het jammer is dat de waardeloze bediening van het multimediasysteem niet is aangepakt. De auto is verder namelijk een goede rijdende maar ook rustgevende sedan, waar de bouwkwaliteit van afstraalt.