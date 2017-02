Slideshow

Gereden: Land Rover Discovery 5 De auto die geen nee kan zeggen

Om de nieuwe Discovery klaar te maken voor de huidige tijd, moest Land Rover het roer ten opzichte van de vorige generatie vrij rigoureus omgooien. Het resultaat is niet alleen een fullsize SUV die vrijwel alles aan kan, maar ook relevanter dan ooit is voor Nederlandse kopers. Dit zijn onze eerste indrukken!

Ruim zevenhonderd euro per kwartaal betaalde je in Nederland om de vorige Land Rover Discovery überhaupt voor je deur te kunnen zetten; vanwege z'n gewicht van ruim 2.400 kilo was alleen al de wegenbelasting krankzinnig. Omdat zulke getallen niet meer van deze tijd zijn, nam Land Rover alle onderdelen van de nieuwe generatie onder de loep om gewicht te besparen. De kale carrosserie is voortaan bijvoorbeeld voor 85% van aluminium en dat resulteert in een Discovery die bijna vijfhonderd kilo lichter is.

Luchtvering

En ja, dat voel je terug tijdens het rijden. Waar de vorige Discovery, oneerbiedig gezegd, aanvoelde als een zeer geciviliseerde vrachtwagen heeft de nieuwe vijfde generatie een lichtvoetiger weggedrag. Standaard staat de auto op stalen veren maar wij hebben alleen met de optionele luchtvering kunnen rijden; het maakt de auto bijzonder comfortabel, soms zelfs tegen het zweverige aan.

Zeker in lange bochten met matig asfalt krijgt het veersysteem het koetswerk niet altijd even lekker onder controle, en waggelt de Disco naar onze smaak te lang door over zijn lengte-as. Concurrenten als de Audi Q7 en Volvo XC90 hebben die balans op de weg iets beter voor elkaar, maar zeker vergeleken met zijn voorganger is de Land Rover een veel betere gastheer geworden.

Zeker wanneer je alle voorzieningen, zoals ongeveer 45 liter aan opbergruimte in allerhande bakjes, veel plek voor zeven inzittenden, maximaal 2.500 liter bagagecapaciteit, negen (!) USB-poorten en zes 12 Volt-aansluitingen meerekent, is dit een ultieme reisauto's voor grotere gezinnen.

Terrain Response

Buiten de gebaande paden maakt de Discovery overigens compleet gehakt van de concurrentie: dankzij z'n uitgebreide Terrain Response systeem maakt hij het doorwaden van mul zand, diepe plassen, modderige paden en zelfs het doorploegen van een opgedroogde rivierbedding tot een absoluut kinderspel. Bizar hoe je door de meest onmogelijke terreinen kruipt met een kopje koffie in de hand.

Hoe dat er uit ziet en wat we verder van de nieuwe Land Rover vinden, zie je snel in de video die we nu aan het maken zijn in de Verenigde Staten.