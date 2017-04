Slideshow

Gereden: Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue Sport Snelweg-express

Ford hanteert een ander dieseljargon voor de Transit en Transit Custom, omdat de 2.2 TDCi-motor is vervangen door de geheel nieuwe 2.0 EcoBlue. We proberen hem uit in de topversie van de Transit Custom.

Bij de drie beschikbare versies zijn vermogen en koppel toegenomen. Er is nu een keuze uit 105 pk/360 Nm, 130 pk/385 Nm en 170 pk/405 Nm. De minst krachtige versie is er met +50 Nm het meest op vooruit gegaan. Met die versie rijden we over een aantal weken, eerst staat de dikste versie op het programma: de Sport (door Ford soms ook als Sport Van aangeduid) met 170 pk. Interessant, omdat we de vorige Custom ook met toen sterkste (155 pk/385 Nm) motor als Sport hebben gereden.

Vast

De voorspoiler, skirts en vooral de 18-inch wielen geven de Custom het aanzien dat hij verdient. De racestrepen horen daar ook bij - die moeten maar net je smaak zijn. Het nadeel van deze versie is dat hij op erg grote voet leeft: het rubber is laag en stug, zodat werkelijk elke oneffenheid hard aan je zitvlak wordt doorgegeven. De achterzijde zit bovendien zo 'vast', dat de achterwielen hun eigen reactie op het nemen van een verkeersdrempel overhevelen naar de vooras, die dan op zijn beurt nog maar net klaar is met zijn eigen veerbeweging. Kortom, een onrustig karakter op slechte wegdekken. Het zal schelen wanneer de auto volgeladen is, maar leeg is hij sowieso stukken minder prettig geveerd dan veel concurrenten. Het is ook precies de reden waarom de kop 'snelweg-express' boven dit verhaal staat. Want hoe vlakker het asfalt is, des meer kan de Transit Custom Sport excelleren. De manier waarop hij op verre einders afstuift, is fenomenaal. Kaarsrecht, met een zachte dieselbrom ver op de achtergrond, terwijl de inzittenden zich in alle luxe wentelen. Het beste nieuws is dat de nieuwe motor een stuk zuiniger is dan de vorige; wij haalden 8,5 l/100 km, bij de oude 155 pk-motor was dat nog 9,9 l/100 km.

Beetje gas bij

Het indrukwekkende vermogen van 170 pk komt er in de praktijk niet direct uit, iets wat we bij de 155 pk-versie ook al opmerkten. De Sport moet het vooral hebben van zijn flitsende tussensprints - de enthousiaste sprinter zal wel een iets te groot gat tussen de 2e en 3e versnelling opmerken. Schakelen doet de Custom prima. De motor schenkt je bij het wegrijden (ook achteruit) automatisch een scheutje gas bij wanneer je de koppeling laat opkomen. Erg fijn bij manoeuvreren en filerijden: het gaspedaal is niet nodig. Het vorige keer geuite commentaar op de samenstelling van het gamma kan nu achterwege blijven: de Sport is er nu ook met dubbele cabine en met beide wielbases. Wel is het GVW altijd maximaal 2,9 ton. Hij kost vanaf € 29.975. Voor dat geld had er van ons wel een automatische airco bij gemogen (helaas niet leverbaar op de Custom), want de bediening van de draaiknoppen vereist dat je nét uit je stoelleuning moet komen. Ach, een luxeprobleem.