Gereden: Fiat Fullback Extended Cab Werkpaard tussen raspaarden

Wanneer je Chryslers kunt omnummeren tot Lancia's, lijkt de stap om een Mitsubishi L200 als Fiat uit te brengen opeens een stuk minder radicaal. De vraag is alleen of het Japanse werkpaard wel tussen de raspaardjes van het stijlbewuste Italiaanse moedermerk past.

Nee, is de eerste gedachte. Niets ten nadele van de L200, want geen enkele 1-tons pick-up zou zich naadloos in het Fiat-gamma kunnen voegen. Het is toch alsof kickbokser Rico Verhoeven zich bij een judoklasje aansluit. Zouden alle Fiats feestvieren, dan staat de Fullback als uitsmijter bij de deur - zo'n type is het. Een verzachtende factor is dat hij in werkelijkheid onderdeel uitmaakt van het bedrijfsautomerk Fiat Professional. Daarin past hij beter, al was het maar omdat een andere nieuwkomer van het merk, de Talento, ook bij derden is ingekocht (Renault). Op andere markten dan de Europese halen ze trouwens hun schouders op bij bovengenoemde bedenkingen; met name in Zuid-Amerika en Azië kunnen ze niet genoeg krijgen van pick-ups, van klein tot groot.

Suicide doors

De ijzers die de Italiaan in het vuur heeft, zijn de traditionele onverwoestbaarheid van het Japanse basismateriaal en offroad-capaciteiten die geen mens ter discussie zal stellen. We rijden met de Extended Cab, die een tweepersoons cabine heeft met achter de stoelen een flinke hoeveelheid bergruimte. Er zijn daar twee noodstoeltjes, maar daarop willen zelfs kinderen niet zitten. De ruimte is goed bereikbaar via twee suicide doors. De Fiat is er ook met vier deuren (en eveneens twee stoelen) en is daarmee nog steeds bpm-vrij te rijden. Met extra achterbank uiteraard niet. De aangenaamste verrassing in het interieur vormen de vorstelijke stoelen van de Fullback en de geweldige ruimte voor twee personen. Het dashboard oogt niet bepaald modern, maar is wel gemakkelijk bedienbaar en voldoende overzichtelijk.

Achilleshiel

De 2,4-liter viercilinder turbodiesel is met 181 pk en 430 Nm een krachtpatser, die goed raad weet met de dik 1.800 kilo zware pick-up. Hij dieselt er bij het accelereren wel flink op los. Op snelheid, als het motorgeluid naar de achtergrond verdwijnt, neemt een enorm windgeraas de overhand. Er is meer dat het comfort van de Fullback negatief beïnvloedt, zoals de zware besturing en het stationaire toerental, dat bij ingeschakelde airco voortdurend pendelt tussen 600 en 900 per minuut. Zijn achilleshiel is echter de starre achteras met bladveren. Zonder minimaal een gedeelte mee te nemen van de liefst 1.025 kg lading die je achterin mag storten, deelt die as forse tikken uit aan je onderrug. De ruwe inborst van de auto komt ook tot uitdrukking bij het schakelen, want bij het wisselen tussen 2 en 3 voel je door de stoelen heen hoe de schakelmoffen in de bak heen en weer schieten. Het verbruik blijft redelijk binnen de perken: we reden gemiddeld 1 op 10,6.

Wanneer je de Fullback beschouwt als werkpaard, dan verbaas je je misschien over de luxe die hij aan boord heeft. Zie je hem als een soepele SUV waaraan toevallig een laadbak is geschroefd, dan kom je echter bedrogen uit: dit is een werkpaard pur sang. De Fullback kost vanaf € 24.990 excl. btw en bpm.

