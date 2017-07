Slideshow

Gereden: de nieuwe Renault Kangoo Z.E. Nog steeds voor stad & land

De nieuwe Renault Kangoo Z.E. oogt niet anders dan de vorige, maar is technisch juist ingrijpend gewijzigd. De eerste rij-indruk is positief, zo lang je het specifieke gebruiksdoel maar in gedachten houdt.

En dat doel is nog steeds ritten maken in de stad en op provinciale wegen. De snelweg is nadrukkelijk ver buiten de voorgeschreven route van de perspresentatie gehouden. Misschien maar beter ook, want het duurt lang voordat de Kangoo Z.E. op stoom komt. Met twee volwassenen en 250 kg lading aan boord is de sprintkracht van de nu 44 kW en 225 Nm sterke elektromotor - ook toegepast in de Zoe - bescheiden. Het lukt heuveltje-op maar net om het overige verkeer bij te benen. Geen ramp, maar het vraagt om goed anticiperen, ook wanneer je bijvoorbeeld denkt 'nog even' te kunnen invoegen. Renault pareert de kritiek met de vaststelling dat de auto zwaar beladen is en niet bedoeld om hard mee te rijden. Klopt, maar passief zijn bij elke verkeerssituatie is ook niet alles.

Grote remkracht

Dankzij een nieuw, krachtiger accupakket, dat qua omvang en gewicht identiek is aan het vorige, heeft de nieuwe Kangoo Z.E. nu een NEDC-actieradius van 270 km, tegen 170 km bij het oude model. In de praktijk blijft daar afhankelijk van de (weers)omstandigheden 120 tot 200 km van over. Wij reden 140 kilometer met de auto, die tijdens de lunch een uurtje aan de stekker ging om daarmee circa 35 kilometer bij te laden. Na de rit was iets minder dan de helft van de batterijlading over, wat neerkomt op zo'n 90 kilometer. Echt zuinig aan hebben we niet gereden, het was in het heuvelachtige gebied vaak nodig om het volle vermogen te vragen. Het vele regenereren bij dalingen leidde er niettemin toe dat de auto ons (twee chauffeurs) na afloop met een score van 82% beloonde voor efficiënt rijden. Dalingen vragen trouwens om aandacht, omdat de auto bijzonder sterk afremt op de motor. Waar je in een benzine-auto het gas loslaat en met een verbruik van 0,0 liter naar beneden rolt, moet de Kangoo Z.E. met het rechter pedaal op snelheid worden gehouden, anders zou hij compleet stil vallen. Een knop om met de regeneer-kracht te kunnen variëren, zoals de Nissan e-NV200 die heeft, zou welkom zijn. Het werkt wel fijn in de stad. Mooi is dat de remlichten zonodig automatisch geactiveerd worden; het klikkende relais is in de cabine hoorbaar.

Vliegende schotel

De rijeigenschappen zijn prima. De besturing is rustig, het veercomfort aangenaam. Even wennen is 'Z.E. Voice', het geluid waarmee de auto bij zeer lage snelheden zijn aanwezigheid kenbaar maakt bij voetgangers en fietsers - het zou in een film goed onder beelden van een vliegende schotel passen. Nieuw is de toepassing van een warmtepomp; rijwind die de motorruimte binnenstroomt, wordt hierlangs naar het interieur geleid, zodat er geen elektrische kachel meer nodig is voor de verwarming. De testrit vond plaats in warme omstandigheden, waarbij juist de uitstekende werking van de airco tot zijn recht kwam. Verwarming en airco kunnen ook al worden ingeschakeld als de auto nog aan de laadpaal staat. Dat laden gaat voortaan sneller, omdat hij uit een 7,4 kW laadpaal kan 'drinken' - de accu is daarmee in zes uur vol. Prijzen en verdere details vind je in dit bericht, wij volstaan hier nog met het afbeelden van wat speciale versies in de fotogalerij. De blauwe is een primeur; de Durisotti-opbouw biedt 6 kuub laadvolume.