Slideshow

Gereden: Citroën Jumpy 4x4 Dangel Slimme samenwerking

De befaamde Franse 4x4-specialist Dangel heeft in nauwe samenwerking met PSA een vierwielaangedreven versie van de Peugeot Expert en Citroën Jumpy ontwikkeld. De eerste exponent was vorige week op Nederlandse bodem en AutoWeek ging er een blokje mee om.

In plaats van de ontwikkeling van de integraal aangedreven Jumpy en Expert (en Spacetourer en Traveller) helemaal zelf ter hand te nemen, vertrouwde PSA dat werk handig toe aan Dangel. Dat wil niet zeggen dat het er geen bemoeienis mee had. Integendeel: de transmissie van de auto's die Dangel bij PSA bestelt, worden al in de fabriek voorbereid op een aftakking naar de achteras. Hiermee is al tijdens de ontwikkeling van de Jumpy/Expert rekening gehouden; tussen de draagarmen van de achterwielen (onafhankelijke ophanging) was sowieso genoeg ruimte om het differentieel kwijt te kunnen. Aardig om te zien is dat de cardanas dwars door de brandstoftank loopt (zie de tekening).

De aandrijving werkt met een visco-koppeling en is eenvoudig met een draaiknop op het dashboard te activeren. Die knop kan op verharde wegen in 'Eco' staan; de gehele aandrijflijn naar achteren is dan volledig losgekoppeld. In de volgende stand, 'Auto 4WD', die gewoon tijdens het rijden is in te schakelen, komt de visco-koppeling in actie, maar pas wanneer de voorwielen grip verliezen. Dit gaat volledig automatisch; als bestuurder kun je daarop geen invloed uitoefenen. De derde stand is 'R.Lock', dat het achterdifferentieel spert bij het echt zware terreinwerk. Deze mogelijkheid vergt een meerprijs van € 795.

Dangel levert de 4x4-modellen gewoon via de Citroën en Peugeot-dealer (er is wel een eigen importeur, Autrans te Tilburg), die ook het reguliere onderhoud voor zijn rekening neemt. Zustermodel Toyota Proace komt het hele verhaal overigens niet voor. De garantie op auto en de aangepaste aandrijflijn (2 jaar/100.000 km) blijft gehandhaafd. De keuze uit motoren blijft beperkt tot de 2.0 BlueHDi met 120 of 150 pk, die beide zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De carrosserie is in de drie gangbare lengtes beschikbaar. De bodemvrijheid wordt op verzoek met 40 mm vergroot en de onderzijde van de auto is (eveneens tegen meerprijs) bekleed met beschermende platen.

Een korte testrit met een Jumpy 4x4 BlueHDi 120 in de 40 mm verhoogde uitvoering wijst uit dat het 4x4-systeem onmerkbaar zijn werk doet - in de goede zin des woords. In ons geval klauterde de Jumpy achteloos over een parcours dat was uitgezet voor zwaar-kaliber terreinwagens en pick-ups; met alleen 2WD had het beslist niet voltooid kunnen worden. Verrassend was welke zijdelingse hellingshoek de auto zich liet welgevallen, verhoogd onderstel of niet. Hoe dan ook: een kennismaking die om meer vraagt. De meerprijs die Dangel rekent is niet mals: € 6.665 excl. btw. Daarmee komt de Jumpy 4x4 op een vanaf-prijs van € 26.765 excl. btw. Daarmee zit hij € 1.000 onder de instapprijs van de VW Transporter 4Motion.