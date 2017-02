Slideshow

Gereden: Audi S5 Cabriolet Code oranje? Code rood!

Vandaag en morgen rijden we in het zuiden van Spanje met de nieuwe Audi A5 en S5 cabriolet. Terwijl in Nederland code oranje van kracht is, genieten wij van code rood.

Never change a winning team; Audi is ontzettend voorzichtig te werk gegaan bij het opnieuw tekenen van de A5 en bij de cabriolet is dat niet anders. Wat ook niet anders is, is de wat afstandelijke rijervaring waar we vorig jaar bij de coupé onze twijfels bij hadden. Maar in tegenstelling tot toen hebben we nu met een cabriolet te maken, en dat is een type auto dat je heel anders tot je dient te nemen.

En zo kan het dat diezelfde rijeigenschappen nu juist heel goed tot hun recht komen. Het comfort en de rust van deze auto passen bij het fenomeen open rijden: je hoort de vogels, ruikt de zee en voert een goed gesprek met je bijrijd(st)er, met mooie muziek op de achtergrond. Daar heb je geen vlijmscherpe besturing bij nodig, wel een auto die voldoende ruimte laat voor je zintuigen, zonder al je aandacht voor zich op te eisen.

Ook daarom denken we dat de 2.0 TFSI die we morgen gaan rijden eigenlijk beter past bij deze S5 met 354 pk. Hij is weliswaar heerlijk krachtig, maar wat oversized voor een vierzits cabriolet. Niettemin is de souplesse van de 3.0 TFSI met zijn enkele twinscroll turbo een heerlijke ervaring. De achttraps Tiptronic moet soms even te lang nadenken, maar schalkelt verder ondanks dat het geen dubbele koppeling is mooi vlot. In snelle bochten neigt de S5 heel even naar onderstuur, maar hij herstelt zich daarna weer snel om er keurig neutraal doorheen te gaan.

De uitgebreide rij-impressie van de Audi A5 en S5 cabriolet staat in AutoWeek 9, die woensdag 1 maart verschijnt. Voor die tijd heb je op deze site nog de video-impressie tegoed, die we vandaag filmden van de S5 cabriolet.