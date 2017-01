Slideshow

Geprijsd: Volkswagen Cross Up Instappen vanaf 16.235 euro

Volkswagen heeft een prijsstickertje geplakt op de Up-met-modderaspiraties: de Cross Up.

In november maakten we voor het eerst digitaal kennis met de op subtiele wijze bijgepunte Cross Up, de ruig aangeklede Up met kunststof wielkastranden, zwarte panelen op de portieren en bumpers. De Cross Up, die 1,5 centimeter hoger op zijn poten staat dan de reguliere Up, gaat minimaal € 16.235 kosten.

De Cross Up onderscheidt zich verder met zaken als zilverkleurige dakrails, speciaal 16-inch lichtmetaal van zijn bravere broers. Ook in het interieur is de Cross Up rijker aangekleed. De bekleding van het dashboard is anders, de stoelen zijn van een nieuw printje voorzien. Zaken als parkeersensoren achter, airco en cruise control zijn standaard.

De Cross Up heeft de bekende 75 pk sterke 1,0-liter benzinemotor als kloppend hart. Op de bestellijst staat ook een 90 pk sterke 1.0 TSI. Een automaat staat is optioneel.