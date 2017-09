Slideshow

Geprijsd: vernieuwde BMW i3 Ook sportievere i3s te bestellen

Tijdens de IAA van Frankfurt schoof BMW de gefacelifte i3 naar voren, een moment dat samenviel met de toevoeging van de sportiever ingestelde i3s aan het gamma. Vandaag laat BMW weten wat de twee elektro-BMW's moeten kosten.

Om maar met de deur in huis te vallen: de gefacelifte i3 staat vanaf € 39.549 bij je voor de laadpaal. Liever een versie met range extender? Kan ook. Voor de reguliere i3 met 38 pk sterke tweecilinder benzinemotor als achtervang aan boord, vraagt BMW € 44.494. BMW hangt direct prijskaartjes aan de i3s, een nieuwe variant van de i3 met een krachtigere elektromotor aan boord. Deze versie mag vanaf € 43.149 mee naar huis. Wie de i3s met range extender wil, moet € 48.114 reserveren.

In november staan de nieuwe i3's bij BMW in de showrooms, bestellen kan per direct.

Vernieuwde i3

De vernieuwde i3 is aan de voorzijde te herkennen aan een nieuwe voorbumper. Led-koplampen en richtingaanwijzers die van dezelfde techniek gebruikmaken zijn voortaan standaard aanwezig. Ook aan de achterkant heeft een nieuwe bumper een plek gekregen. BMW plakt de emblemen aan de achterzijde meer naar buiten om de i3 breder te laten lijken dan hij is. Nieuw zijn de voortaan zwarte A-stijlen en de in dezelfde kleur uitgevoerde daklijn. De daklijn wordt aangekleed met een matchromen strip. In het interieur plaatst BMW optioneel een 10,25 inch metend scherm, een display dat fors groter is dan het 6,5-inch metende standaardexemplaar. Het navigatiescherm Business blijft intact.

De aandrijflijn van de reguliere i3 blijft 170 pk en 250 Nm sterk. Het accupakket van alle i3's is nu 33 kWh groot. Het 22 kWh metende exemplaar keert definitief niet meer terug, al verdween deze al in maart dit jaar van de bestellijst. De optie om de i3 uit te rusten met een range-extender (een 38 pk sterke tweecilinder benzinemotor) blijft bestaan. BMW herziet verder de tractieregeling van zowel de i3 als de i3s, waarover hieronder meer. De actieradius ligt volgens de NEDC-cyclus op 290-300 kilometer. Volgens de realistischer WLTP-cyclus komt de i3 235-255 kilometer ver.

i3s

Het grootste verschil tussen de i3s en de i3 heeft betrekking op de aandrijflijn. De i3s heeft 14 pk en 20 Nm extra tot zijn beschikking, wat het totaalvermogen op 184 pk en 270 Nm brengt. Daarmee moet een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 6,9 tellen op de klok staan – 0,4 seconden rapper dus dan de reguliere i3. Zijn topsnelheid ligt op 160 km/h, wat 10 km/h sneller is dan de maximale snelheid die zijn rustiger broer weet te halen. Volgens de NEDC-cyclus komt de i3s 280 kilometer ver op een lading. In de WLTP-cyclus scoort de i3s een bereik van 235-245 kilometer.

Ook een sportonderstel waarmee de i3s één centimeter dichter boven het asfalt komt te liggen, maakt deel uit van het s-feestje. De spoorbreedte neemt dankzij bredere lichtmetalen 20-inchwielen met 4 centimeter toe. BMW belooft een directere gasrespons en scherper stuurgedrag, al moet je daar wel de Sport-modus voor activeren. Steviger stabilisatorstangen en een stuggere demping dragen daar een steentje aan bij. Vanbuiten is de s-versie van de reguliere i3 te onderscheiden door extra zwarte accenten in de sportievere bumpers, de grille en de wielkasten. De i3s krijgt tevens een volledig zwarte daklijn.