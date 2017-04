Slideshow

Genesis GV80 Concept schittert in New York SUV met brandstofcel

Genesis heeft in New York de GV80 Concept gepresenteerd. Het studiemodel blikt vooruit op een eerste SUV voor het Koreaanse premiummerk.

Vorig jaar liet Genesis tijdens de New York International Motor Show de New York Concept zien, ondanks zijn wat inspiratieloze naam een meer dan interessant studiemodel dat liet zien met welk wapen het merk de veelal Duitse gevestigde orde in het 'premium D-segment' te lijf wil gaan. Ook dit jaar laat het van Hyundai losgeweekte Genesis zien dat het een kracht is die serieus genomen dient te worden.

De GV80 Concept is Genesis' eerste hint naar de komst van een SUV. Aan boord doet een brandstofcel dienst als hofleverancier van energie voor de elektromotor. Die techniek komt niet uit de lucht vallen, moederbedrijf Hyundai is al jaren met dergelijke technieken bezig. Spoedig komt ook Hyundai met een nieuwe SUV met een brandstofcel aan in het vooronder. De aandrijflijn wordt verder niet toegelicht.

De door Luc Donckerwolke getekende Genesis staat op maar liefst 23-inch groot lichtmetaal en draagt ogenschijnlijk een andere designtaal dan de vorig jaar getoonde New York Concept, al spreekt het merk zelf over een doorontwikkeling van het design. Reguliere handgrepen ontbreken, die zijn vervangen door elektronische exemplaren. Voor de verlichting is gebruik gemaakt van lasertechniek.



In het interieur nemen we een gebogen 22-inch groot display waar waarin het instrumentarium is verwerkt. Het scherm bestaat uit twee delen, waardoor bestuurder en bijrijder een eigen deel van het scherm hebben. Lager op het dashboard, tussen het houtwerk, is het bedieningsorgaan voor het scherm geplaatst. Het hele interieur is volgehangen met hout, leer, fraaie stiksels en levendige kleuren.

Genesis werd in 2015 losgebikt van Hyundai. De naam Genesis werd ervoor door Hyundai gebruikt voor de Genesis Coupé en de Genesis, een forse sedan die onder het huidige Genesis als G80 door het leven gaat. De auto die voorheen Equus werd gedoopt, draagt tegenwoordig de naam G90. De G70, de reeds beschreven productieversie van de vorig jaar getoonde New York Concept, wordt als kleiner en toegankelijker model in de markt gezet.