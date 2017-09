Slideshow

Genesis G70 losgebroken Hyundai's antwoord op de 3-serie

Hyundai's luxedivisie Genesis heeft de G70 officieel gepresenteerd, een auto die het leven van bekende namen als de BMW 3-serie en Audi A4 en Mercedes-Benz C-klasse moeilijk moet gaan maken.

In maart 2016 schoof het inmiddels van Hyundai losgeweekte Genesis de New York Concept, een voorbode op een auto die in het D-segment moet gaan opereren. Vandaag is de uiteindelijke productieversie gepresenteerd: de G70. Zijn naam geeft direct de plaatsing in het Genesis-gamma aan, een trede onder de G80 (voorheen Genesis) en twee stappen onder de G90 (voorheen Equus).

Genesis' nieuwste wapen met 4,69 meter in de lente, is 1,85 meter breed en 1,40 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2.84 meter. Wat formaat betreft komt de auto overeen met Kia's Stinger, en dat is geen wonder. De twee delen immers dezelfde technische basis.

Op de internationale bestellijst wordt een 370 pk sterke 3,3-liter grote biturbo V6 gezet, een blok dat we uit de reeds genoemde Kia kennen. Met dat hart moet de G70, als Sport, in 4,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Deze Sport heeft behoorlijk heftige ambities. Het model beschikt over een sperdifferentieel, launch control en torque vectoring.

Ook krijgt de G70 de beschikking over een 254 pk sterke 2,0-liter grote geblazen viercilinder benzinemotor én over een dik 200 pk sterke 2,0-liter dieselmotor.

In het interieur wordt fabriek-af een 8,0-inch groot scherm gemonteerd, behorend bij een infotainmentsysteem dat zaken als Apple CarPlay en Android Auto ondersteund.

Wat veiligheidssystemen betreft, brengt Genesis zaken als Forward Collision Avoidance Assist, Highway Driving Assist, Blind Spot Collision Warning en Driver Awareness Warning naar zijn Benjamin.

Tijdens de LA Auto Show, die in december plaatsvindt, is de G70 van dichtbij te bewonderen. Over een mogelijke komst naar Europa houdt Genesis de lippen nog stijf op elkaar. Wel moet Genesis op termijn naar ons continent komen. Dat lijkt nog even te gaan duren. Mocht het zover zijn, dan is deze G70 natuurlijk een ultieme manier om het merk in ons deel van de wereld op de kaart te zetten.

