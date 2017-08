Slideshow

General Motors investeert in Brazilië 1,18 miljard euro naar Zuid-Amerika

General Motors laat weten dat het 4,5 miljard reais, omgerekend 1,18 miljard euro, steekt in zijn Braziliaanse afdelingen.

General Motors investeert behoorlijk in zijn Braziliaanse productiefaciliteiten, ondanks dat de Braziliaanse markt aardig onderuit is gezakt. Het Amerikaanse concern investeert 4,5 miljard reais, omgerekend zo'n 1,18 euro, in drie Braziliaanse productiefaciliteiten. Het bedrag is onderdeel van de 3,4 miljard euro die General Motors tussen tussen 2014 en 2020 in het land beloofde te steken.

De 1,18 miljard euro wordt verspreid over de in São Paulo gelegen faciliteit São Caetano do Sul, de Joinville-fabriek in Santa Catarina en de productielocatie in Gravataí, Rio Grande do Sul. General Motors wil het geld gebruiken om nieuwe modellen te ontwikkelen en om nieuwe technologie te brengen naar de auto's die het concern in Zuid-Amerika verkoopt.