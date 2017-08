Slideshow

Genderneutraal door autoland Dames en heren mag niet meer

'Dames en heren' gaat in de ban; in de trein is straks alles en iedereen genderneutraal. Maar wat als we dat nou doorvoeren in de autowereld? We haalden de stofkam door de autonomenclatuur en ontdekken dat verbijsterend veel autonamen volgens NS-norm écht niet meer kunnen.

Een aantal namen springt er bovenuit. Denk bijvoorbeeld aan Mercedes-Benz, vernoemd naar de dochter van één van de eerste grote klanten, en Aston Martin, dat zijn tweede naam kreeg van één van de oprichters. Maar behalve merken zijn er natuurlijk ook auto's die naar mensen vernoemd zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Ferrari Enzo en de Ford Edsel. Misschien wat vergezocht, maar bij namen als Karmann, Vento en Clubman gaat ook een alarmbelletje rinkelen. En één ding is zeker: als de NS ooit nog een vrachtwagen nodig heeft, wordt het beslist geen MAN.

Maar laten we, voordat we aan de lange lijst foute namen beginnen, eerst nog even dé genderneutrale autonaam op het podium hijsen. De beker is voor Reliant, want Robin kan net zo goed een jongetje als een meisje zijn. Het zilver is wat ons betreft voor de Volkswagen Thing.

Alfa Romeo

Giulia

Giulietta

ArielBMW Isetta

Borgward Isabella

Christine

Citroën Axel

Citroën Dyane

Citroën Rosalie

DeTomaso Mangusta

Dodge DakotaDorris

Fiat Samantha

Ford B-Max, C-Max, S-Max

Ford Crown Victoria

Geely Rural Nanny

Hamann

Honda Grace

Jensen

Lada Samara

Lincoln

Lotus Carlton

Lotus Elise

MAN

Mazda Carol

Mini Clubman

Mini Countryman

Mini Paceman

Monica

Morgan

Morris Marina

Nissan Cedric

Nissan Fairlady

Nissan Gloria

Nissan Laurel

Nissan Maxima

Nissan Silvia

Nissan Violet

Opel Adam

Opel Karl

Pontiac Catalina

Porsche Cayman

Renault Clio

Renault Talisman

Renault Zoe

Riley

Saab Catherina

Seat Leon

Skoda Felicia

Suzuki Liana

Toyota Carina

Toyota Noah

Toyota Sienna

Volkswagen Jetta

Iemand, pardon, iets vergeten? Laat het ons hieronder weten.