'Gemeente Hardenberg wil Tesla-fabriek' Herplaatsing werklozen door 'gigafactory'?

De oostelijke regio die Hardenberg, Coevorden, Emmen en Hoogeveen behelst, lonkt in De Stentor openlijk naar de Tesla’s toekomstige Europese fabriek. Volgens de betreffende gemeenten zijn er goede redenen om de nieuwe ‘gigafactory ‘juist hier te plaatsen.

Een arbeidsproject dat over een investeringsfonds van twaalf miljoen euro beschikt, is de eerste stimulans waarmee Tesla verleid moet worden. Het geld is bedoeld om zo'n 700 werkloze of bijna-werkloze mensen weer aan het werk te krijgen, wat ook voor de innovatieve Amerikanen gunstig kan zijn. Ook wijst burgemeester Snijders (VVD) van Hardenberg op de gunstige ligging van 'zijn' gemeente, wat de plaats onder meer dankt aan de ligging nabij de Duitse grens en de goede weg- en spoorverbindingen. Zelfs een concrete plaats wordt al aangewezen: het Europapark, tussen Coevorden en Duitsland.

Tesla gaf al eerder aan een tweede Gigafactory te willen, een vervolg op het eerste exemplaar dat in de woestijn in Californië een plaats kreeg. De fabriek moet in Europa worden geplaatst, maar de precieze locatie moet dit jaar duidelijk worden. Groot-Brittanië werd eerder genoemd, maar wellicht gooit de Brexit daarvoor roet in het eten. Snijders is in ieder geval realistisch: ";Tesla moet eerst kiezen voor een land in Europa. De minister zal zich sterk moeten maken voor ons land. Dan pas komt er een regio in beeld en zullen wij duidelijk maken dat wij veel hebben te bieden", zegt hij in De Stentor.

De nieuwe fabriek is niet te verwarren met het distributiecentrum dat sinds 2013 in Tilburg dienst doet. In deze vestiging worden in de VS geproduceerde auto's geassembleerd, de nieuwe Europese fabriek gaat complete auto's en accupakketten bouwen.