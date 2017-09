Slideshow

Gelekt: Volvo XC40 Nieuwe cross-over in beeld!

Volvo heeft de onthulling van de hagelnieuwe XC40 pas voor later gepland staan. De compacte Zweedse cross-over is nu al in vol ornaat op internet verschenen!

Zeer spoedig trekt Volvo zelf het doek van de XC40, maar dankzij website Carscoops is de auto nu al vanuit alle hoeken te zien.



De XC40 is een nieuwe cross-over van Volvo die gebruikmaakt van het nieuwe CMA-platform, een basis die is ontwikkeld om een hele rits veiligheidsystemen aan te kunnen die Volvo al in de op het grotere SPA-platform geplaatste 90-serie gebruikt.

De XC40 moet net als zijn grotere broers semi-autonoom door het verkeer kunnen gaan dankzij het optionele Pilot Assist. Ook krijgt de auto systemen mee als City Safety, Run-off Road Protection, Run-off Road Mitigation, Cross Traffic Alert met Auto Brake en een 360˚ camera. Op infotainmentgebied winkelt Volvo uit de gadgetwinkel van de 90-serie. Dat betekent dat het verticaal georiënteerde Sensus-systeem, dat we kennen uit de nieuwe XC60 en de V/S90 en XC90, ook in de XC40 tegen gaan komen.

De 40-serie zal beschikbaar komen met een reeks drie- en viercilinder benzine- en dieselmotoren. Ook komt een Twin Engine - een plug-in hybride - op de markt.

Eerder liet Volvo weten dat het met de XC40 stevig inzet op personalisatiemogelijkheden. Dat betekent dat het merk diverse kleurcombinaties en verschillende soorten afwerking voor zijn nieuwe hoogpotige in petto heeft.

De XC40, later volgt een nieuwe V40, is de productieversie van de 40.1 Concept. De 01 van Lynk & Co., maakt overigens al gebruik van het nieuwe CMA-platform, een auto die ook naar Europa moet komen.