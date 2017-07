Slideshow

Gelekt: patentschetsen BMW X2 Productieversie blijft trouw aan Concept X2

'Niches zijn er om gevuld te worden' is een motto dat BMW op het lijf geschreven lijkt. Dit jaar nog wordt de X-familie uitgebreid met de X2, een auto waarvan het definitieve lijnenspel nu is opgedoken.

In de database van het Japanse patentbureau zijn patentschetsen van de X2 opgedoken, afbeeldingen die duidelijk maken dat BMW behoorlijk trouw blijft aan het ontwerp dat de in september vorig jaar gepresenteerde Concept X2 droeg. De sportievere broer van de X1 dook de afgelopen jaren meerdere keren in ingepakte vorm op, maar een onthulling lijkt met de IAA van Frankfurt in het vooruitzicht toch echt aanstaande.

Het studiemodel dat op de X2 vooruitblikte, is ontdaan van zijn typische concept-car-glimmers. Zo zijn de minimalistische zijspiegels vervangen voor exemplaren van een bruikbaar formaat en ook de van forse openingen voorziene bumpers zijn ingewisseld voor conventioneler getekende exemplaren. De koplampen zijn, net als de lampen aan de achterzijde, groter dan die van de concept-car. Ogenschijnlijk keert het op de C-stijl geplaatste BMW-beeldmerk terug op de productieversie.

De X2 komt net als de X1 en de 2-serie Active Tourer op het UKL-platform te staan, een basis die ook de nieuwe generatie 1-serie van houvast gaat voorzien. De basisversie zou wel eens de X2 sDrive18i met 136 pk sterke 1.5 driecilinder kunnen worden. De sportieve topper zou dan de 231 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor onder de kap kunnen krijgen, met vierwielaandrijving. Of ook een M-versie op de planning staat, zal nog moeten blijken. Verwacht in ieder geval de komst van een X2 M40i-achtige. De onthulling van de productieversie verwachten we tijdens de IAA van Frankfurt in september.