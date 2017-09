Slideshow

Gelekt: Land Rover Discovery SVX Verrassing met V8!

Op het Russische Wheelsage zijn afbeeldingen verschenen van een verrassing die Land Rover meebrengt naar de IAA van Frankfurt: de Discovery SVX!

Jaguar pakt stevig uit tijdens de grootste autobeurs van Europa, maar ook concerngenoot Land Rover heeft zich achter de schermen uitgeleefd op een showknaller. Op internet zijn namelijk platen verschenen deze Discovery SVX, een nog ietwat in nevelen gehulde nieuweling.

De Discovery SVX is een door de Special Vehicles Operations (SVO) onder handen genomen uitvoering van de reeds bekende Disco, maar het feestje gaat verder dan het toepassen van wat uiterlijke opsmuk. Zo lezen we op het voorscherm namelijk de aanduiding 'V8', en dat belooft heel wat. Welke V8 Land Rover precies in het motorruim hangt, is niet helemaal helder. Als de Engelsen de stoutste schoenen aantrekken die ze hebben, is het de 5,0-liter grote Supercharged V8 die met 495 pk en 550 pk dienst doet in de krachtigste modellen van Jaguar Land Rover. Een andere optie is de 339 pk sterke 4,4-liter V8 die onder andere de Range Rover van dieselkracht voorziet.



De SVX lijkt uitgerust te zijn met offroadbanden en een behoorlijk arsenaal aan offroadaankleding. We zien speciale led-verstralers op dak, stoer bumperwerk met skidplates en interieurbekleding met een X-patroon. Straks hebben we alle informatie!