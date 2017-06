Slideshow

Gelekt: Kia Stonic Korea in de aanval

Onlangs was het Hyundai dat met de Kona zijn messen sleep en ook Kia wil als geen ander zijn tanden in het segment van de compacte cross-overs zetten. De Stonic moet dat mogelijk gaan maken en de auto is nu, eerder dan Kia had gepland, op internet verschenen.

Website Autodato plaatst een kleine selectie afbeeldingen van wat zeer waarschijnlijk de Stonic is. Informatie over de auto hebben we nog niet, wel mikken we erop dat de Stonic, die middels een teaser al werd aangekondigd, een groot deel van zijn techniek leent van broer Rio.

De Stonic is een auto die het leven van auto's als de Renault Captur en de Peugeot 2008 zuur moet gaan maken. Onlangs schoof ook Hyundai een dergelijk model naar voren: de Kona. De Koreanen lijken daarmee het segment van de compacte cross-overs pas laat te ontdekken, maar vergeet niet dat alle Duitse merken, op Opel met de Mokka na, dat deel van autoland ook nog links laat liggen.

Op officiële foto's en meer informatie zullen we nog even moeten wachten. Later vandaag trekt Kia zélf het doek van zijn belangrijke nieuwe model.