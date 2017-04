Slideshow

Gelekt: Jeep Grand Cherokee Trackhawk Hellcat-spieren voor offroadgigant

Fiat Chrysler Automobiles is niet bang om zijn Hellcat-spread over diverse modellen uit te smeren. We kennen de Challenger en Charger al met de extreme toevoeging en ook de Jeep Grand Cherokee is aan de beurt. Vandaag is de auto te vroeg op internet verschenen.

Al lang gaan er geruchten dat FCA Automobiles ook zijn merk Jeep kennis laat maken met de term Hellcat. De naam wordt toegepast op de topversies van zowel de Dodge Challenger als de Charger, versies met een ruim 700 pk sterke 6,2-liter supercharged V8 in het vooronder. Ook de Grand Cherokee van Jeep krijgt dit primitieve brok geweld als kloppend hart, al blijft de naam Hellcat behouden aan Dodges. We heten welkom: de Grand Cherokee Trackhawk.

Jeep gebruikt de aanduiding Trailhawk voor speciale offroadversies van zijn modellen. De Trackhawk lijkt daar een zinspeling op te zijn. De Trailhawk verdringt de 475 pk sterke SRT overigens niet, deze blijft gewoon beschikbaar. Laatstgenoemde is al in staat om in 5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De Trailhawk zal daar een seconde of meer van af weten te snoepen. Komende week weten we meer, dan wordt de Grand Cherokee Trailhawk in en al zijn overbodige maar ongetwijfeld indrukwekkende bruutheid voorgesteld tijdens de New York International Auto Show.