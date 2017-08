Slideshow

Gelekt: BMW Z4 Concept Voorbode 'Supra-zusje' volledig in beeld

BMW staat op het punt om de Z4 Concept zélf te onthullen, maar zoals dat vaker het geval is, steekt het internet daar een stokje voor. Dit is 'm!

De liefhebbers van Bimmerfile.com wisten de hand op de foto's te leggen en besloten ze gelijk maar in een aanzienlijk formaat te uploaden. Op de beelden is een auto te zien die getuige z'n kentekenplaten de naam 'Z4 Concept' draagt. Van de term 'Z5', die in de wandelgangen gonst voor de opvolger van de huidige Z4, is vooralsnog geen spoor te bekennen. De concept-car is in een aantal opzichten natuurlijk wat extremer dan een productiemodel, maar ga er maar van uit dat hier in grote lijnen gewoon het eindproduct staat. Met name de neus valt op, dankzij gemeen kijkende koplampen die hoog boven de grille uittorenen. De achterkant oogt breed en laag, wat wordt geaccentueerd door de lage voorruit en de hoge 'bulten' achter de voorstoelen. De stoelen zelf krijgen ieder hun eigen bekledingskleur mee, een element dat het productiestadium ongetwijfeld níet zal halen.

Deze concept-car moet op het concours d'elegance van Pebble Beach de show stelen. Het is zoals gezegd BMW's uitkomst van de samenwerking met Toyota, dat op basis van deze auto met een coupé komt die vermoedelijk Supra gaat heten. De auto's delen de techniek en (waarschijnlijk) wat interieur-elementen, maar krijgen ieder een eigen koetswerk aangemeten.

Binnenkort trekt BMW alsnog zelf het doek van deze oranje concept-car, zodra dat zo is lees je er uiteraard alles over op deze plek.