Gelekt: BMW M5 Uiterlijk kent geen geheimen meer

BMW's marketingafdeling mag zich even achter de oren krabben. Vorige week was het de Concept Z4 die te vroeg op internet verscheen en nu is het de hagelnieuwe BMW M5 die langzaam maar zeker het internet op sijpelt.

BMW trekt zelf morgen pas het doek van de volledig nieuwe M5, maar dankzij het digitale trefpunt van BMW-liefhebbers Bimmerpost, dat de foto's op zijn beurt van een Zuid-Koreaans medium heeft, kunnen we de nieuwe performancesedan nu al vanuit alle hoeken bekijken.

Deze nieuwe gelekte foto's bevestigen dat BMW's M-divisie de 5-serie met een bekend recept overgiet. De M5 is duidelijk sportiever vormgegeven dan zijn rustiger ingestelde broers, maar schreeuwerig is het ontwerp niet te noemen. Rondom zien we bumpers met grotere koelopeningen, fors lichtmetaal en onderaan de achterzijde zijn de vier M-kenmerkende uitlaateindstukken gemonteerd. Een subtiele achterspoiler maakt deel uit van het M-feest, hetzelfde lijkt te gelden voor een zwart dak. Mogelijkerwijs is het dak uit koolstofvezel vervaardigd, iets dat bij de huidige M4 bijvoorbeeld het geval is.

Ook het interieur is klaar voor het betere stuurwerk dat de M-versie mogelijk moet maken. We zien sportstoelen en twee M-knoppen bij de schakelflippers op het stuur. Interessant is ook de gegevens die het digitale scherm weergeeft. Er kan namelijk gekozen te kunnen worden uit zowel vier- als achterwielaandrijving!

We weten al dat de nieuwe M5 een 4,4-liter grote biturbo V8 als kloppend hart krijgt, een blok dat naar verluidt zo'n 600 pk sterk is. Hoe rap de M5 daarmee is, is nog bekend. Aangezien de nieuwe M5 over vierwielaandrijving komt te beschikken, zal er van de 0-100-sprint van zijn voorganger weinig meer overblijven. Het hogere gewicht dat de xDrive-aandrijving met zich meebrengt, wordt ongetwijfeld gecompenseerd door het lichtere platform van deze generatie 5-serie. Op alle officiele informatie zullen we nog even moeten wachten.